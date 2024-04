Evo zašto Danijele Martinović neće biti u 'Zvijezde pjevaju': Putuje s kolegom preko oceana

Gledatelje showa ''Zvijezde pjevaju'' iznenadila je vijest da članica žirija Danijela Martinović (52) neće biti ove subote u polufinalu emisije. Njezine afirmativne poruke i nježan pristup sigurno će nedostajati natjecateljima, dok će njezinu poziciju između Marija Lipovšeka Battifiace i Marka Tolje zauzet će Nikša Bratoš. Danijela za svoj izostanak ima itekako dobro opravdanje. Pjevačica ovaj vikend pjeva Hrvatima u Torontu.

- Jako, jako, jako sam sretna što nakon dugo godina dolazim u Kanadu. Bit će nam nezaboravno - poručila je publici Danijela na Instragramu Magarac produkcije, koja i organizira koncert. Nastupa u dvorani Litvanskog doma, a glazbenici će se na pozornici pridružiti pjevač Ivan Zak.

Danijeli se pridružuje Ivan Zak

Njemu je ovo prvi nastup u Kanadi.

- Baš me veseli što ćemo donijeti jedno hrvatsko ozračje u dvoranu. Najvažnije je da se ljudi vesele i da zadovoljstvo bude obostrano. Pošto idem prvi put dat ću sve od sebe da nas Hrvati zapamte po najboljoj zabavi jer će ona trajati dugo u noć - kaže nam Zak.

Pjevač je dug niz godina u kontaktu s organizatorima, ali kako kaže, tek je sad osjetio da je vrijeme za prekooceanski nastup. Glazbenici sa svojim bendovima i menadžerima putuju danas ujutro, a na pozornici će se Danijela i Ivan međudobno izmjenjivati.

Zak se prije puta čuo sa starijim kolegama koji skoro pa svake godine nastupaju u hrvatskim zajednicama po Americi i Australiji.

- Dali su mi po par savjeta, no svi su mi rekli da je naš narod gostoljubljiv i da je organizacija na vrhuncu. Siguran sam da ću se u to uvjeriti ovaj vikend - dodaje. Zaku prijatelji ponekad znaju reći da je veliki sretnik što zbog posla posjećuje razne destinacije, no pjevač kaže da rijetko kad se dugo zadržava u gradu u kojem nastupa.

- Kad ste u poslovnom điru vi nemate puno vremena. Može se naći vrijeme za sve, ali na prvom mjestu mi je nastup. Najvažnije je da su ljudi zadovoljni - ponavlja Zak.