Ovotjednu epizodu HRT-ovog 'Milijunaša' svojim nastupom zasigurno je obilježio Zagrepčanin Fabijan Čorak (25). Emisija je završila točnim odgovorom na 12. pitanje i osvajanjem 125.000 kuna, a Fabijanu je za idući tjedan ostao i jedan džoker.

Na pitanju za 32.000 kuna natjecatelj je iskoristio čak dva džokera. Znalce je upitao nalazili se u crkvi svetog Petra u okovima, osim Michelangelova kipa Mojsija, i grobnica Andrije Buvine, Andrije Medulića, Federika Benkovića ili Julija Klovića.

Znalac Bruno rekao mu je da je 90 posto siguran da je točan odgovor Julije Klović, no Fabijan nije bio siguran u njegovu pomoć. Na istom pitanju odlučio je iskoristiti i džoker 'pola-pola', a odgovori koji su mu ostali bili su Andija Buvina i Julije Klović. Natjecatelj je tada bio siguran da je znalčev odgovor točan, a Tarik je zaključio da mu drugi džoker baš i nije trebao.

Uz to, Fabijan je znao da se na zastavi koju je šest marinaca, ispred fotoaparata Joea Rosenthala, postavljalo na vrh Iwo Jime nalazilo 48 zvjezdica, a ne 47, 49 ili 50. Isto tako da je kultna fotografija Pulitzerom nagrađena autora nastala tijekom Drugog svjetskog rata, 23. veljače 1945. godine i da su Aljaska i Havaji stekle državnost i postale 49. odnosno 50. savezna država SAD-a 1959. godine.

Sportsko pitanje dočekalo ga je na 125.00 kuna, a glasilo je 'Trči li prvi trkač 100, drugi 200, treći 300, a četvrti 400 metara u njemačkoj štafeti, ruskoj, češkoj ili švedskoj štafeti?'. Fabijan je bio siguran u svoje znanje i odgovorio, uz prethodno objašnjenje, da se radi o švedskoj štafeti.

Idući tjedan do željenog milijuna ima još samo tri koraka, a zanimljivo je to da je Fabijanu ostao još jedan džoker koji može iskoristiti u emisiji i olakšati si put do pobjede.

- Ovako se igra Milijunaš - rekao je voditelj Tarik Filipović (49) više puta tijekom Fabijanovog nastupa.

Prije Zagrepčanina na 'vrućoj stolici' okušao se Jan Berger iz Virovitice. Na pitanju za 16.000 kuna, kako se u svijetu frtalja kaže za dva sata i 45 minuta, ponudio je krivi odgovor i kući otišao s 1000 kuna.