Fabijan Pavao Medvešek postat će otac: 'Užasno sam uzbuđen i veselim se, znamo već i spol...'

Glumac Fabijan Pavao Medvešek (29) kojeg od ove sezone gledamo na Novoj TV u žiriju showa 'Supertalent' podijelio je sretnu vijest da će uskoro postati otac i da se posebno raduje tome.

- Volimo te neke bitne i ključne stvari ostaviti nama, ali naravno nismo mogli sakriti da stiže, da nam netko stiže. Užasno sam uzbuđen i užasno se veselim, ali što će biti od toga ne znam. Zna se već i spol, ali... Stvarno jedino o čemu mi razmišljamo je da to dijete bude zdravo, i dobro i da nam dođe - rekao je Fabijan za IN Magazin.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Krajem svibnja oženio se za svoju srednjoškolsku ljubav, djevojku Karlu Abramović. Par je uplovio u bračnu luku na ceremoniji u Motovunu.

Foto: Instagram/Ida Prester

Ova sretna ljubavna priča započela je još u srednjoškolskim danima. Karla je završila studij produkcije u Engleskoj, a Fabijan je magistrirao na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu, pa su tada održavali su vezu na daljinu.

Foto: Instagram

Fabijan je izjavio da se osjeća drugačije od kada su izgovorili sudbonosno 'da'.

- Ja iskreno osjećam razliku. Ne mogu to opisati riječima, ali osjeća se razlika - ispričao je.

Foto: NOVA TV/PIXSELL

Fabijanu je kum bio kolega glumac Nikola Blaće, a goste je zabavljao pjevač Saša Lozar. Na svadbi su među gostima bili i glumac Ivan Čuić i manekenka Mia Matić.

Fabijan je bio i sudionik showa 'Tvoje lice zvuči poznato' u kojem je na kraju, prije dvije godine, i pobijedio.

Foto: Instagram

- Nisam to očekivao niti sam znao kako se s time nositi kad se to dogodilo. Zapravo je to pobjeda svih nas osmero – jer smo preživjeli 16 epizoda i priveli to kraju, a pobjeda je u znaku davanja novca onima koji ga trebaju. Na sve ovo gledam kao na rasplet showa koji se morao dogoditi, a zapalo je mene zbog čega sam sretan i zahvalan - rekao je glumac u intervjuu nakon što je pobijedio u ovom showu.



