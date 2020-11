Fabijan postaje James Hetfield: 'Jednostavno je, ali je izazov jer ljudi stvarno znaju tu pjesmu'

<p>'Tvoje lice zvuči poznato' i ove nedjelje donijet će nezaboravne transformacije u legende koje rado slušamo i gledamo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Nakon što je prošloga tjedna utjelovio<strong> Pink</strong>, <strong>Fabijan Pavao Medvešek</strong> ovoga puta izvest će bezvremenski hit 'Nothing else matters' u liku i djelu <strong>Jamesa Hetfielda</strong>, frontmana <strong>Metallice</strong>, jednog od najvećih heavy metal bendova svih vremena koji je već desetljećima na sceni.</p><p>- Jednostavno je, ali je izazov jer ljudi stvarno znaju tu pjesmu - rekao je Fabijan te dodao kako, budući da tu pjesmu sluša već godinama te voli taj bend, tek kad je počeo proučavati i vježbati pjesmu vidio je koliko je nijansi s kojima se James 'igra' u izvedbi.</p><p>- Ako ih ne izvedeš i ne prizoveš tu boju, posklizneš se samo tako - komentirao je svoj ovotjedni zadatak.</p><p>Ikonu hrvatskog dancea, pjevačicu <strong>Kasandru</strong>, utjelovit će<strong> Lana Klingor Mihić</strong>.</p><p>- Karizmatična je i ispred svog doba, za ono vrijeme ona je bila Lady Gaga '90-ih - rekla je Lana osvrćući se na Kasandrinu pjevačku karijeru i njezin umjetnički istančan, ali i neponovljivi senzualni izgled koji je na vrhu njezine popularnosti mamio mnoge poglede.</p><p><strong>Neda Parmać</strong> će se ove nedjelje transformirati u legendu domaće estrade, iznimno aktivnog i u seniorskoj dobi <strong>Željka Bebeka</strong>.</p><p>- Ova mi uloga stvara najveći stres do sada. Teško mi je priznati da nešto ne mogu. Stvarno mi je to jako teško - rekla je Neda.</p><p>Nakon što je prošloga puta utjelovio <strong>Toma Jonesa</strong>, ove nedjelje <strong>Siniša Ružić</strong> transformirat će se u energičnu <strong>Emiliju Kokić</strong>.</p><p>- Koreografija je prilagođena mojim godinama i mom habitusu. Treba tu energije, pogledaj Emiliju, a pogledaj mene - našalio se Siniša prije transformacije.</p><p>- Jako se uzdam ovaj put, kao i uvijek, u masku i frizuru, kostim, protetiku i tako dalje. Očekujem od njih čuda, a ja ću sa svojim glasom dati onaj minimum - kazao je Siniša.</p><p>Ove nedjelje ne propustite pogledati nezaboravne nastupe i ostalih natjecatelja. <strong>Marko Braić</strong> na pozornicu izlazi kao reperica <strong>Lizzo</strong>, dok će <strong>Lu Jakelić</strong> na jednu noć postati diva <strong>Barbara Streisand</strong>. <strong>Maria Valentića</strong> gledat ćemo kao<strong> Mladena Badovinca</strong> iz TBF-a, a <strong>Marina Orsag</strong> transformirat će se u američku zvijezdu 1980-ih <strong>Cyndi Lauper</strong>.</p>