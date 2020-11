Marina Orsag: 'Bit ću gola na pozornici s hrpom perlica...'

Ne smijem spustiti glavu, ni podići, ne smijem raditi nikakve nagle pokrete zbog tog lustera na glavi kojeg ću imati. Nadam se da ću iznijeti taj luster. Vokal je manji problem, ispričala je Marina

<p>I ove nedjelje zabavit ćemo se uz osam vrhunskih transformacija s izvedbama poznatih nam hitova, u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'. Nakon još jednog pobjedničkog nastupa u kojem je utjelovio Indiru, <strong>Marko Braić </strong>ove nedjelje u hit showu, ulazi u kostim reperice Lizzo za koju kaže da je predivna i jako pozitivan lik.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marko stilizira dame u showu </strong></p><p>- Kada dođem do takve pjesme koja ima tako puno teksta, vidim koliko je važna tehnika. Tu sam malo u zaostatku jer se nikada prije nisam bavio pjevanjem, tako da me to malo obeshrabrilo, ali sam se toga onda još više uhvatio i mislim da ćemo se dobro zabaviti - rekao je Marko prije nastupa dodajući kako će njegova točka prštati pozitivnošću i dobrom energijom.</p><p>Cyndi Lauper, veliku zvijezda 1980-ih s izraženim ekstravagantnim stilom utjelovit će odlična<strong> Marina Orsag</strong>.</p><p>- Bit ću praktički gola na pozornici s hrpom perlica preko sebe, samo se nadam da ću moći sve to izvesti. Ne smijem spustiti glavu, ni podići, ne smijem raditi nikakve nagle pokrete zbog tog lustera na glavi kojeg ću imati. Nadam se da ću iznijeti taj luster. Vokal je manji problem - osvrnula se Marina na predstojeći nastup. 'Najviše me veseli kod ovog broja to što će hrpa ljudi kad to bude gledala na televiziji, pjevati sa mnom', dodaje Marina.</p><p>Jednu od najvećih američkih pjevačica i glumica 20. stoljeća, ženu posebnog izgleda i iznimnog glasa, Barbaru Streisand, utjelovit će<strong> Lu Jakelić</strong> koja će pod svjetlima pozornice hit showa otpjevati veliku romantičnu uspješnicu 'Woman In Love'.</p><p>- Konačno se mogu ponašati kao diva, bez posljedica cijeli tjedan - komentirala je Lu svoj ovotjedni zadatak. 'Kod Barbare mi se sviđa to što se nije mijenjala cijeli život i kao pjevačica imati takav nos je važno i dobro zato što se otvara cijeli rezonantni prostor i zato ima takav glas kakav ima, zbog takvog nosa', kazala je Lu te dodaje da Barbara ima takav raspon glasa 'da se pitaš u kojem momentu ta osoba udahne, a da ne poplavi'.</p><p><strong>Mario Valentić</strong> reproducirat će jedan od najveselijih hitova iz bogatog repertoara simpatičnih Splićana grupe TBF, u liku Mladena Badovinca.</p><p>- Veselim se toj preobrazbi. Nije problem, ali ima posla, treba ponavljati - rekao je Mario te dodao da se mora koncentrirati na ritam i tekst. Kada na pozornicu izađe kao korpulentni Mladen izvesti će TBF-ovu pjesmu koja se već nekoliko godina rado pjevuši - 'Veseljko'.</p><p>U popularnom showu gledat ćemo i transformacije <strong>Lane Klingor Mihić</strong> koja postaje senzualna Kasandra, zatim<strong> Nede Parmać</strong> koja će se transformirati u Željka Bebeka, dok će <strong>Siniša Ružić </strong>zanjihati bokovima kao Emilija Kokić. <strong>Fabijan Pavao Medvešek</strong> uzet će gitaru te zapjevati, ali i zasvirati veliki hit Metallice u liku Jamesa Hatfielda.</p>