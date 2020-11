Valentić raznježio u ulozi Miše: 'Pogodio si svaki njegov pokret'

Iz tjedna u tjedan kandidati zabavne emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' donose nam zanimljive transformacije. Između ostalih, velike pohvale danas je dobio i Mario Valentić koji je utjelovio legendarnog Mišu Kovača

<p>U osmoj epizodi zabavnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' natjecatelji su ponovno morali utjeloviti slavne glazbenike i na scenu donijeti nevjerojatne transformacije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Marko Grubnić zaslužan je za kreacije Indire, Maje i Nives u 'Tvoje lice zvuči poznato'</strong></p><p>Led je u današnjoj emisiji probio <strong>Fabijan Pavao Medvešek</strong>, koji je 'uskočio' u laganu odjeću i pjevao poput atraktivne pjevačice <strong>Due Lipe</strong>.</p><p>- Bilo je izuzetno zabavno. Barataš pozornicom i ovom i kazališnom - rekao je Igor.</p><p>- Gledala sam taj nastup, bio je na MTV Award i apsolutno je identičan, samo što se Dua Lipa malo popiknula, a ti nisi, tako da vodiš - rekla je Indira.</p><p>- Vidljivo je da pristupaš vrlo odlučno i predano svakom zadatku - komentirala je Nives.</p><p>- Prepoznao sam u tebi senzualnost i Dua Lipa je negdje duboko u tebi, a to smo večeras vidjeli - kazao mu je Goran.</p><p><strong>Lu Jakelić </strong>nakon genijalne izvedbe Severine večeras je bila Antonio iz Los Del Rio s gostom iznenađenja <strong>Goranom Navojcem</strong> koji je utjelovio Rafaela. Njih su nas dvoje svojom izvedbom pjesme'Macarena' vratili u vesele ’90-e.</p><p>- On je veći štreber od mene. Naučio je tekst prije mene, naučio je i te silne pokrete kukovima - rekla je Lu.</p><p>- Bila si sjajna kao i uvijek - komentirala je Nives.</p><p><strong>Lana Klingor Mihić</strong> ponovno je obukla muško odijelo, ovoga puta kao Patrick <strong>Hernandez</strong>.</p><p>- Ovo je bilo jako zabavno. Pristupila si tome izuzetno ozbiljno. Nisi se trudila biti nešto previše zabavna i zato si ispala jako zabavna. Zato je to bilo onako kako je trebalo biti. Pjevala si odlično kao uvijek - komentirao je Igor dodavši da ga je Lana svojom izvedbom vratila u mladost.</p><p><strong>Maria Valentića</strong> gledali smo kao <strong>Matu Mišu Kovača</strong> u video spotu pjesme 'Sutra mi sude'.</p><p>- Mišo, hvala vam na divnoj pjesmi i izvedbi, mirisu Mediterana ovdje u studiju. Najviše vam hvala zbog ove ruke koja nije mogla ući u džep, ta jedna hamletovska dilema je nešto oko čega se može graditi cijela karijera - rekao je Goran primijetivši da je Mario u nastupu oponašao detalj s rukom iz spota.</p><p>- Ovaj Mišo mi je bio fantastičan i osjetio se taj paćenički žar - istaknula je Nives.</p><p>- Pogodio si svaki njegov pokret, mimiku - kazala je Indira.</p><p> </p>