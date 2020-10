Nivesin zaljubljen pogled: 'Ja još uvijek umirujem svoje srce'

<p>U najnovijoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' glumac <strong>Fabijan Pavao Medvešek</strong> (27) transformirao se u legendarnog <strong>Bon Jovija</strong> (58) s pjesmom 'You Give Love a Bad Name'. Članovi žirija nisu štedjeli na komplimentima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ja da sam u osmom D razredu ne bih mogla zaspati. Donio si odličnu atmosferu u kojoj curice vrište, ti se bacaš na koljena i samo se bojim da se ti ne uživiš previše u ovu ulogu i odeš na turneju - rekla mu je <strong>Indira Levak </strong>(47).</p><p><strong>Goran Navojec</strong> (50) je primijetio jedan zanimljiv detalj u nastupu.</p><p>- Imao si crne čizme, a u spotu su one bile crvene, ali sve ostalo je bilo kao u spotu, ako ne i puno, puno bolje - poručio mu je, na što je Fabijan odgovorio da je dobio crvene čizme, ali nažalost u njih nije stao. </p><p><strong>Igor Mešin</strong> (53) je Fabijanu poručio da je među favoritima sezone. </p><p>- Ti si uvijek standardno dobar, izveo si sve na visini zadatka, bit će puno problema s ocjenjivanjem večeras - kazao je.</p><p>Voditeljica i pjevačica <strong>Maja Šuput Tatarinov</strong> (41) primijetila je zaljubljeni pogled <strong>Nives Celzijus</strong> (38).</p><p>- Ja još uvijek umirujem svoje srce. Zaljubljena sam u Jona već 25 godina, otkako sam prvi put čula njegovu pjesmu 'Always', tebe volim već jedno sedam emisija. Tako da, to je u svakom slučaju bilo previše ljubavi za mene u ovom trenutku i ne znam kako da se nosim s tim - priznala je Nives.</p>