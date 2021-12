Sarah Jessica Parker (56) koja glumi Carrie i Kim Cattrall (65) koja glumi Samanthu u 'Seks i gradu' i dalje su u svađi, navodno od kad je Kim još tijekom snimanja saznala da Sarah zarađuje puno više od ostalih glumica. Iako se o svađi javno ne govori, glumac koji je utjelovio Facu, Chris Noth (67) stao je na stranu Sarah.

- Iskreno, ne znam što ona misli ni koji su njezini osjećaji - rekao je Chris u intervjuu za The Guardian.

- Jako sam blizak sa Sarah i Kimini opisi nje nisu ni blizu istini. Svidjela mi se, mislio sam da je divna u seriji, a neki ljudi nastave dalje iz svojih razloga. Ne znam koji su bili njezini. Samo bih volio da se cijela stvar nikada nije dogodila jer je bilo tužno i neugodno - rekao je pa dodao da ne voli kad itko govori ružno o Parker jer ona lako postane metom.

- Jako sam zaštitnički nastrojen prema njoj. To je sve što ću reći.

Cattrall je odbila glumiti u trećem filmu i u nastavku serije 'And just like that', a unatoč tome Parker i dalje tvrdi da svađe nema.

- Željela bih da svi znate da ne postoji svađa između nas. Nikad nisam rekla lošu riječ niti mislila ništa loše - rekla je Sarah u intervjuu za Vulture 2018.

Prva epizoda nastavka 'Seksa i grada' trebala bi se emitirati ovog mjeseca, a brojni obožavatelji ne mogu dočekati vidjeti ponovno svoje omiljene likove na malim ekranima.