Na novim promotivnim fotografijama nove serije 'And Just Like That...' Carrie Bradshow šeta New Yorkom s nepoznatim muškarcem, kojeg glumi Jon Tenney. Fanove je najviše zbunila fotografija na kojoj se ljube, a svi se pitaju - gdje je Faca?

Na novoj fotografiji sa seta serije 'And Just Like That...' Sarah Jessica Parker (56), koja glumi glavnu junakinju Carrie Bradshaw, ljubi misterioznog muškarca. Fotografija je zbunila fanove serije, koji su očekivali nastavak Carrine veze s fatalnim Facom, kojeg glumi Chris Noth (66). POGLEDAJTE VIDEO: HBO Max je prve fotografije iz serije objavio u rujnu, te se na njima činilo da između Carrie i Face cvatu ruže. Fanove su oduševili prizori na kojima se par drži za ruke i ljubi u kuhinji. Međutim, na promotivnim fotografijama koje su izašle 20. listopada, Carrie šeta New Yorkom s nepoznatim muškarcem, kojeg je utjelovio glumac Jon Tenney (59). Čini se kako se radi o dva spoja, jer se Carrie s glumcem pojavljuje u dvije različite modne kombinacije. Na jednoj fotografiji, koja je među obožavateljima podigla najviše prašine, Sarah Jessica Parker i Tenney se ljube. - Bez Face i Samanthe možete slobodno i otkazati seriju - komentirao je bijesni obožavatelj na Instagramu.