Obavijesti

Show

Komentari 2
HOROR FRANŠIZA

Fan ste horora? U kina uskoro stiže 'Prizivanja 4': Kraj je blizu!

Piše Jasmina Bauman,
Čitanje članka: 1 min
Fan ste horora? U kina uskoro stiže 'Prizivanja 4': Kraj je blizu!
2
Foto: promo

Završna priča ‘Prizivanje 4: Posljednji obredi’ opet okuplja Patricka Wilsona i Veru Farmigu u ulogama paranormalnih istražitelja. U hrvatskim kinima od 4. rujna

Jedna od najuspješnijih horor franšiza svih vremena, “Prizivanja”, zatvara glavno poglavlje filmom “Prizivanja 4: Posljednji obredi” (The Conjuring: Last Rites), koji u hrvatska kina stiže 4. rujna. Ova završna priča ponovno okuplja Patricka Wilsona i Veru Farmigu u ulogama Eda i Lorraine Warren, poznatih paranormalnih istražitelja, koji se suočavaju s jednim od svojih najstrašnijih i najosobnijih slučajeva.

'OVOG LISTOPADA' Objava koja je razveselila sve obožavatelje: 'Sumrak saga' vraća se na velika platna?
Objava koja je razveselila sve obožavatelje: 'Sumrak saga' vraća se na velika platna?

Radnja filma smještena je u 1986., pet godina nakon događaja iz prethodnog filma. Warreni su se povukli iz aktivnog istraživanja zbog Edova zdravstvenog stanja, ali ih novi slučaj, temeljen na stvarnim događajima obitelji Smurl iz Pennsylvanije, ponovno uvlači u svijet nadnaravnog. Obitelj Smurl tvrdila je da su u njihovu domu prisutne zlonamjerne sile koje ih teroriziraju, što je privuklo pažnju javnosti i medija. Film se temelji na stvarnom slučaju koji se zbio 1986. kad je obitelj Smurl tvrdila da ih teroriziraju natprirodne sile - glasni zvukovi, fizički napadi, smrad, čak i seksualno zlostavljanje.

Promo Taxi ljubav – film koji spaja sudbine i otvara važne društvene teme
Taxi ljubav – film koji spaja sudbine i otvara važne društvene teme

- Najviše će mi ipak nedostajati Patrick... Bio mi je zaista zabavan partner na snimanju. Napravio je da svi ovi iscrpljujući egzorcizmi djeluju kao da smo na obiteljskom roštilju - našalila se glavna glumica Vera Farmiga za Entertainment Weekly na suradnju s Patrickom Wilsonom, koja je počela još 2013., a svoj su brak u ovoj franšizi nazvali “najboljim aranžiranim brakom u povijesti aranžiranih brakova”.

Foto: promo

“Prizivanja 4: Posljednji obredi” redatelj Michael Chaves opisao je kao najmračniji i najintenzivniji nastavak u čitavoj franšizi.
- Zapravo sam zamislio film kao duboko osobnu priču, više fokusiranu na emocionalnu povezanost likova nego na spektakularne scene demona - dodao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Bez grudnjaka, bez gaćica, bez stida: Ove poznate dame došle su u 'golim haljinama' i šokirale
GOLIŠAVA IZDANJA

Bez grudnjaka, bez gaćica, bez stida: Ove poznate dame došle su u 'golim haljinama' i šokirale

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
Ella Dvornik odblokirala u Fini račun tvrtke nakon naše objave: Otkrila je i koliko je dugovala...
RIJEŠILA PROBLEM!

Ella Dvornik odblokirala u Fini račun tvrtke nakon naše objave: Otkrila je i koliko je dugovala...

U jednom danu kći legendarnog Dine Dvornika, naša poznata influencerica Ella Dvornik riješila blokadu tvrtke Alterella. Obrt Cruella i dalje je u blokadi...
Nismo je navikli vidjeti ovakvu: Sarah iz 'Savršenog' pokazala je kako izgleda bez šminke...
SAMO OPUŠTENO

Nismo je navikli vidjeti ovakvu: Sarah iz 'Savršenog' pokazala je kako izgleda bez šminke...

Na zagrebačkoj špici subotom gotovo je uvijek možemo vidjeti dotjeranu, u trendu i besprijekorno našminkanu. No ovih dana Sarah Seifert odlučila je pokazati sasvim drugačiju stranu. Snimila se bez šminke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025