Fan ste horora? U kina uskoro stiže 'Prizivanja 4': Kraj je blizu!

Jedna od najuspješnijih horor franšiza svih vremena, “Prizivanja”, zatvara glavno poglavlje filmom “Prizivanja 4: Posljednji obredi” (The Conjuring: Last Rites), koji u hrvatska kina stiže 4. rujna. Ova završna priča ponovno okuplja Patricka Wilsona i Veru Farmigu u ulogama Eda i Lorraine Warren, poznatih paranormalnih istražitelja, koji se suočavaju s jednim od svojih najstrašnijih i najosobnijih slučajeva.

Radnja filma smještena je u 1986., pet godina nakon događaja iz prethodnog filma. Warreni su se povukli iz aktivnog istraživanja zbog Edova zdravstvenog stanja, ali ih novi slučaj, temeljen na stvarnim događajima obitelji Smurl iz Pennsylvanije, ponovno uvlači u svijet nadnaravnog. Obitelj Smurl tvrdila je da su u njihovu domu prisutne zlonamjerne sile koje ih teroriziraju, što je privuklo pažnju javnosti i medija. Film se temelji na stvarnom slučaju koji se zbio 1986. kad je obitelj Smurl tvrdila da ih teroriziraju natprirodne sile - glasni zvukovi, fizički napadi, smrad, čak i seksualno zlostavljanje.

- Najviše će mi ipak nedostajati Patrick... Bio mi je zaista zabavan partner na snimanju. Napravio je da svi ovi iscrpljujući egzorcizmi djeluju kao da smo na obiteljskom roštilju - našalila se glavna glumica Vera Farmiga za Entertainment Weekly na suradnju s Patrickom Wilsonom, koja je počela još 2013., a svoj su brak u ovoj franšizi nazvali “najboljim aranžiranim brakom u povijesti aranžiranih brakova”.

Foto: promo

“Prizivanja 4: Posljednji obredi” redatelj Michael Chaves opisao je kao najmračniji i najintenzivniji nastavak u čitavoj franšizi.

- Zapravo sam zamislio film kao duboko osobnu priču, više fokusiranu na emocionalnu povezanost likova nego na spektakularne scene demona - dodao je.