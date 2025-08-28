Obavijesti

Show

Komentari 0
'OVOG LISTOPADA'

Objava koja je razveselila sve obožavatelje: 'Sumrak saga' vraća se na velika platna?

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 1 min
Objava koja je razveselila sve obožavatelje: 'Sumrak saga' vraća se na velika platna?
18
Foto: IMDB/screenshot

Na društvenim mrežama franšize filmova 'Sumrak saga' osvanula je objava. Na fotografiji možemo vidjeti tri glavna lika uz natpis 'Ovog listopada', a u opisu objave piše 'Sutra'.

Izgleda da obožavatelje 'Sumraka' očekuje poslastica ove jeseni, jer vampirska saga najavljuje povratak u kina. Službeni Instagram račun ove blockbuster franšize podijelio je sliku Belle, Edwarda i Jacoba - glavnih likova koje glume Kristen Stewart, Robert Pattinson i Taylor Lautner - uz riječi 'Zauvijek ponovno počinje', 'Sumrak saga' i 'Ovog listopada'. Objava ima opis 'Sutra', najavljujući više informacija uskoro.

TAYLOR LAUTNER Evo kako je bivši dečko Taylor Swift reagirao na njene zaruke
Evo kako je bivši dečko Taylor Swift reagirao na njene zaruke

Suradnici na objavi bili su filmska kuća Lionsgate, koja je 2012. godine preuzela produkcijsku kuću Summit, te Fathom Events.

Fanovi diljem svijeta oduševljeni su ovom objavom.

'Čekam već 100 godina i čekat ću još tisuću, samo za vas', 'Molim?? Ne mogu vjerovati, napokon', 'Već plačem, moram znati što planiraju', 'Ne znam što ovo znači, ali jedva čekam' - bili su neki od komentara.

U romantičnoj vampirskoj priči do sada postoji pet filmova: Sumrak (2008.), Sumrak saga: Mladi mjesec (2009.), Sumrak saga: Pomrčina (2010.), Sumrak saga: Praskozorje - 1. dio (2011.) i Sumrak saga: Praskozorje - 2. dio (2012.). 5. listopada obilježava se 20. godišnjica izlaska prve knjige u seriji autorice Stephenie Meyer, na kojoj su filmovi temeljeni.

HOLLYWOOD STIGAO U MOSLAVINU Podgarić je postao kulisa filma 'Alpha Gang'! 'Čistili smo naš spomenik za holivudsku elitu'
Podgarić je postao kulisa filma 'Alpha Gang'! 'Čistili smo naš spomenik za holivudsku elitu'
Blitz
Foto: Blitz/kolaz

Prema Box Office Moju, filmovi Sumrak zajedno su zaradili 408,5 milijuna dolara globalno, a filmovi su potaknuli karijere mlade glumačke ekipe, među kojima su bili i Anna Kendrick, Nikki Reed, Kellan Lutz, Jackson Rathbone i Ashley Greene.

Allmoviephoto.com
Foto: Allmoviephoto.com

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate li se Brendona iz BB-a? 'Estetske operacije su mi totalno upropastile lice...'
DANAS NEPREPOZNATLJIV

FOTO Sjećate li se Brendona iz BB-a? 'Estetske operacije su mi totalno upropastile lice...'

Branislav Radonić Brendon u 'Big Brother' je ušao 2011. godine i ubrzo postao jedan od omiljenih kandidata
Povukla se nakon skandala sa snimkom: Pogledajte kako je prije izgledala Tina Katanić...
ZANOSNA PLAVUŠA

Povukla se nakon skandala sa snimkom: Pogledajte kako je prije izgledala Tina Katanić...

Tina Katanić, bivša loto djevojka i manekenka, nakon što joj je privatni snimak 2015. uništio karijeru i mir, danas žari i pali daleko od Hrvatske
FOTO Guza opet u prvom planu! Celzijusi rastu, Nives je 'užarila' mreže u crvenom mini bikiniju
VRUĆE IZDANJE

FOTO Guza opet u prvom planu! Celzijusi rastu, Nives je 'užarila' mreže u crvenom mini bikiniju

Pjevačica je pokazala zavidnu figuru u mini crvenom bikiniju. Inače, Celzijus se se redovito pohvali na svom Instagram profilu fotkama gdje pažnju plijeni u badićima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025