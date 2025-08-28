Objava koja je razveselila sve obožavatelje: 'Sumrak saga' vraća se na velika platna?

Izgleda da obožavatelje 'Sumraka' očekuje poslastica ove jeseni, jer vampirska saga najavljuje povratak u kina. Službeni Instagram račun ove blockbuster franšize podijelio je sliku Belle, Edwarda i Jacoba - glavnih likova koje glume Kristen Stewart, Robert Pattinson i Taylor Lautner - uz riječi 'Zauvijek ponovno počinje', 'Sumrak saga' i 'Ovog listopada'. Objava ima opis 'Sutra', najavljujući više informacija uskoro.

Suradnici na objavi bili su filmska kuća Lionsgate, koja je 2012. godine preuzela produkcijsku kuću Summit, te Fathom Events.

Fanovi diljem svijeta oduševljeni su ovom objavom.

'Čekam već 100 godina i čekat ću još tisuću, samo za vas', 'Molim?? Ne mogu vjerovati, napokon', 'Već plačem, moram znati što planiraju', 'Ne znam što ovo znači, ali jedva čekam' - bili su neki od komentara.

U romantičnoj vampirskoj priči do sada postoji pet filmova: Sumrak (2008.), Sumrak saga: Mladi mjesec (2009.), Sumrak saga: Pomrčina (2010.), Sumrak saga: Praskozorje - 1. dio (2011.) i Sumrak saga: Praskozorje - 2. dio (2012.). 5. listopada obilježava se 20. godišnjica izlaska prve knjige u seriji autorice Stephenie Meyer, na kojoj su filmovi temeljeni.

Foto: Blitz/kolaz

Prema Box Office Moju, filmovi Sumrak zajedno su zaradili 408,5 milijuna dolara globalno, a filmovi su potaknuli karijere mlade glumačke ekipe, među kojima su bili i Anna Kendrick, Nikki Reed, Kellan Lutz, Jackson Rathbone i Ashley Greene.

Foto: Allmoviephoto.com