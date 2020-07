Fani Čapalija stigla je u virtualni svijet: Prisjeća se izbora za Miss

Lentom se tada, prije 27 godina, okitila Jamajčanka Lisa Rene Hanna, a najljepšom Europljankom, Fani, ponosila se cijela Hrvatska. Taj dan joj uvijek budi lijepa sjećanja

<p>Bivša Miss Hrvatske<strong> Fani Čapalija</strong><em><strong> </strong></em>(45) rijetko se pojavljuje u javnosti, a godinama nije bila aktivna niti na društvenim mrežama. Ipak, Splićanka je odlučila 'napraviti' svoj virtualni svijet, a brojni pratitelji pozitivno su reagirali kada su vidjeli da je mogu pronaći na Instagramu. </p><p>Na svom profilu ima tek šest objava, a u opisu joj stoji Miss Croatia 1993. te citat 'It's OK'. Inače, rečenica 'It's Ok' poznati je odgovor misice sa svjetskog izbora u Sun Cityju na pitanje što misli o natjecanju u kupaćim kostimima te smatra li da je to zastarjelo.</p><p>Fani je 1993. otputovala na izbor za Miss svijeta kao<strong> </strong>tek druga Hrvatica koja sudjeluje na natjecanju i odmah je sve oduševila te ušla među pet najljepših djevojaka svijeta.</p><p>Lentom se tada, prije 27 godina, okitila Jamajčanka<strong> Lisa Rene Hanna</strong>, a najljepšom Europljankom, Fani, ponosila se cijela Hrvatska. Taj dan joj uvijek budi lijepa sjećanja.</p><p> - Uvijek mi izmame osmijeh na lice. Nakon tog dana više ništa nije bilo isto - rekla nam je Fani nedavno.</p><p>Naravno da je bila iznenađena kad su izgovorili njeno ime. Tada su svi pogledi bili uprti u nju pa se i sada sjeća te nervoze.</p><p>- Bila sam jako mlada i cijela ta atmosfera činila mi se gotovo filmskom - kazala je.</p><p>Da se uopće prijavi na to natjecanje potaknula ju je, tvrdi, mladenačka radoznalost, ali i to što su se neke njene prijateljice prijavile pa se i Fani odvažila.</p><p>- U tim godinama ne oklijevate puno, jednostavno činite sve što vam je na umu - prisjeća se. </p><p>Bivša misica danas živi mirnim i povučenim životom na Čiovu. Bavi se turizmom i izbjegava obilaženje društvenih događaja. </p><p>- Inače sam takav tip da gdje god da živim živjela bih mirno. Normalno je da mi nedostaju ljudi s kojima sam bliska, a koji žive u Splitu. Blizu su mi, a opet daleko - rekla je Fani jednom prilikom.</p>