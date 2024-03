Fani Stipković za 24sata otkrila: 'Trudnoća me iznenadila, muž mi je puno pomogao na porodu'

Čim sam s 18 godina počela zarađivati radeći kao manekenka te upoznavajući svijet televizije, vidjela sam na koje sve načine šefovi koriste svoju moć. Tad sam odlučila da nikad neću dati na sebe. Nikad i nisam. Želim imati svoj novac tako da se ne moram zadržavati više od pet minuta, ako se ne osjećam ugodno, poštovano i cijenjeno, objašnjava nam Fani Stipković svoje principe.

Novopečena mama je, usred dojenja i poslovnih obaveza, pronašla vrijeme da nam za Međunarodni dan žena ispriča kako je postala žena o kojoj je oduvijek sanjala. Za to je, kako kaže, zaslužan dobar temelj.

Foto: Instagram

'Kod mene dosta vlada matrijarhat'

- Otkad znam za sebe tata je mami, baki i meni uvijek donosio ružu na današnji dan. On je odmalena pokazivao da žena mora biti poštovana i cijenjena. Njegov primjer mi je poslužio da nađem muškarca koji poštuje žene. To je moj muž - govori nam Fani. Hrabre žene za nju su njezina mama i bake, koje su joj bile uzor u svemu.

- Bile su radnice i neovisne, stup kuće. Kod mene dosta vlada matrijarhat. Moja mama je žena koja ne staje, a takve su bile i moje bake. Takve sam žene intervjuirala. Hrabre žene koje su nakon zlostavljanja uspjele pronaći snagu i postati heroine, a ne ostati žrtve - dodaje. Fani je majka tek četiri mjeseca te nije naišla na diskriminaciju na poslu.

Foto: Screenshot/Instagram

Za majčinstvo je čekala zrelost i stabilnost

- Ali kao žena jesam, i to ne samo od muškaraca. Nekad žene znaju biti veći šovinisti od muškaraca. Možda je to povezano više s pozicijom moći. Bilo je svakakvih situacija u mojoj karijeri. Zbog te diskriminacije moramo 8. Mart slaviti što glasnije da nepravde bude što manje - kaže.

Foto: Instagram

Majčinstvo nije htjela u mlađim danima, Fani je čekala određenu zrelost, zadovoljstvo sobom i financijsku stabilnost.

- Znala sam da će se to dogoditi kad tad. Htjela sam imati financijsku stabilnost, tako da sutra nisam ničiji rob, da mogu otići ako to želim. Kad je žena ostvarena, kad ima financijsku, edukacijsku, poslovnu stabilnost, može razmišljati staloženo i realno zato što nikakav potreba neće utjecati na njezine odluke. To je ključ za sreću, ne donositi odluke iz potrebe ili da zadovoljiš neku svoju prazninu - kaže nam.

'Bog je namjestio da upoznam čovjeka svog života'

Fani je, kako nam kaže, čekala da bude u stabilnoj situaciji.

- I onda je Bog namjestio da upoznam čovjeka svog života s kojim sam dobila dijete. Danas, sutra da nisam zadovoljna u braku ne bi imala strah otići jer sam dugo stvarala život prije njega i želim uvijek graditi život - rekla nam je.

Foto: Instagram

Za španjolsku nogometnu legendu Fernanda Hierra (55) udala se u Meksiku prošle godine. Tad je bila trudna s njihovim sinom Nicolásom Valentinom. Fani kaže da ju je trudnoća iznenadila, ali tih devet mjeseci su za nju bili čista sreća.

'Što ću biti zadovoljnija sa sobom, bit ću i bolja majka'

- Nije bilo napetosti i straha, to je bilo najboljih devet mjeseci u mom životu. Lijepo mi je bilo gledati kako se mijenjamo beba i ja - govori nam. Tad je pročitala dvije knjige o trudnoći, slušala je podcaste te je uzela tečaj za dojenje. Nije se previše opterećivala s tuđim savjetima, a i tu je bila njezina mama, koja je četiri mjeseca pred porod bila u Meksiku.

Foto: Instagram

-.Žene su odgajale djecu i puno prije interneta i ta djeca su generacije koje su radile i stvorile puno toga u životu. Majčinski osjećaj je najbolji glas koji treba slušati u cijelom tom procesu - kaže Fani.

Od ulaska u rađaonicu do poroda je prošlo sat vremena.

- Sa mnom je bio muž i puno mi je pomoglo što je on bio uz mene i držao me za ruku. Ne postoje riječi koje bi mogle opisati osjećaj kad smo ugledali našeg anđela. Samo me preplavila čista ljubav - prisjeća se.

Foto: Instagram

Stipković je sad najviše posvećena Nicolásu Valentinu, zbog čega je posao na drugom mjestu.

- Sad dok ga dojim morala sam odbiti puno poslovnih putovanja, jer njemu sam sad najpotrebnija. U budućnosti ću se truditi biti dobra majka i da se razvijam u poslovnom smislu. Zapravo što ću biti zadovoljnija sa sobom, bit ću i bolja majka. Moje dijete vrijedi svake propuštene poslovne prilike. Muž i ja uz dobru organizaciju sve stignemo. Ako trebam birati između sina i posla, dijete ide na prvo mjesto - objašnjava pa dodaje da je važno imati dobar balans između privatnog i poslovnog života.

Fani vjeruje da žena mogu imati sve.

- Ima dana kad će možda nešto lošije funkcionirati, ali život je plesanje kroz sve to. Mislim da imati sve znači biti sretan. Neki imaju obitelj i posao, ali nisu sretni. Meni čini sretnom kad vidim zdravo, sretno i ispunjeno dijete. Želim se razvijati svaki dan i biti što bolja žena, majka i supruga, a da ne zapustim svoj posao te da budem dobar primjer drugima. Možda i žena na koju se netko može ugledati - zaključuje Fani.