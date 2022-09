Fanovi bijesni: Amazon blokirao kritike na najskuplju seriju ikad

Korisnici Amazona Primea iskazali su nezadovoljstvo nakon što im je online streaming zabranio da ostave recenziju na novu, dugoočekivanu seriju, 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'.

Budući da serija do sada ima 34% prosječne gledanosti prema podacima s filmske i televizijske stranice Rotten Tomatoes, mnogi korisnici zapitali su se je li Amazon namjerno ugasio mogućnost komentiranja kako ne bi bili 'bombardirani negativnim recenzijama'. Na stranici Amazon Prime Videa korisnici su tako uočili da prve dvije epizode nemaju niti jednu ocjenu (zvjezdice od 0-5) na streaming servisu.

Prva epizoda nove serije premijerno je prikazana 1. rujna, a osim što su korisnici primijetili da ne mogu ostaviti recenziju, požalili su se i na lik Dise koja u Amazonovoj adaptaciji Tolkienovog hita nema bradu.

Disa, supruga Durina IV i 'kamena princeza' Khazad-dûma predstavljena je u drugoj epizodi serije. Lik prvog ženskog patuljka poznatog Međuzemlja nije mogao proći bez komentara o njenom izgledu i karakteru.

Očekivanja gledatelja da i ženski patuljici u 'The Lord of the Rings: Rings of Power' imaju bradu dolazi iz poznatog razgovora u filmskoj adaptaciji 'The Lord of the Rings: The Two Towers' gdje obožavani lik Gimli izjavljuje da se žene patuljaka često zamjenjuju s muškarcima zbog sličnog izgleda, a Aragon mu dobacuje "To su brade".

Iako sam autor, J. R. R. Tolkien, nikada nije rekao da ženski patuljci imaju bradu, u svom poznatom djelu napisao je da su ženski i muški patuljci toliko slični da ih ljudi ne mogu razlikovati, što aludira na to da i one imaju bradu.

Podsjetimo, serija 'The Lord of the Rings: The Rings of Power' se smatra najskupljom TV serijom svih vremena. Prva sezona košta 450,000.000 dolara - oko tri milijarde kuna.

