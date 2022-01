Konačno je 'osvanuo' trailer za seriju Gospodar Prstenova koja će biti emitirana na Amazon Primeu. Prikazuje kovanje prstena te odlomak iz knjiga. A spominje i neka mjesta, uključujući Maglene planine, Lindon i Numenor. Prva sezona stiže 2. rujna ove godine, a nove epizode izlazit će svakog petka.

Serija se odvija u drugom dobu Međuzemlja, koje se proteže kroz dugo razdoblje između izvornog Mračnog lorda Morgotha ​​i prvog poraza njegovog sluge Saurona. A sve to je tisućama godina prije radnje iz filmova o Gospodaru prstenova.

- Predstojeća serija Amazon Studios prvi put na ekrane donosi herojske legende legendarnog Drugog doba povijesti Međuzemlja. Ova epska drama smještena je tisućama godina prije događaja iz Hobita i Gospodara Prstenova JRR Tolkiena, i vratit će gledatelje u doba u kojem su kovane velike sile, kraljevstva su se uzdizala i padala u propast, nevjerojatni junaci bili su testirani, nada obješena najtanjim nitima, a najveći zlikovac koji je ikad potekao iz Tolkienova pera prijetio je pokriva sav svijet u tami. Počevši u vremenu relativnog mira, serija prati ansambl likova, poznatih i novih, dok se suočavaju s dugo strahovanim ponovnim pojavljivanjem zla u Međuzemlju. Iz najmračnijih dubina Maglenih planina, do veličanstvenih šuma prijestolnice vilenjaka Lindon, do otočnog kraljevstva Númenor koji oduzima dah, do najudaljenijih dijelova karte, ta će kraljevstva i likovi stvoriti nasljeđe koje živi dugo nakon toga oni su otišli - stoji u sadržaju serije.

Producenti J.D Payne i Patrick McKay rekli su da je njihova želja bila da osmisle naslov koji bi 'mogao živjeti u srži knjige pored drugih klasika J.R.R Tolkiena.

- Prstenovi objedinjuju sve glavne priče Drugog doba Srednje zemlje: kovanje prstenova, uspon Mračnog gospodara Saurona, epsku priču o Numenoru i Posljednji savez vilenjaka i ljudi - objasnili su.

Prva sezona ove serije moći će se gledati 2. rujna ove godine na Prime Videu 2. A nove epizode izlazit će svakog petka.

Podsjetimo, serija se smatra najskupljom TV serijom svih vremena. Prva sezona košta 450,000.000 dolara - oko tri milijarde kuna.

