Fanove Harryja Stylesa je jedna fotografija iznenadila: 'Je li to on među ljudima u Vatikanu?'

Kako navode strani mediji, u četvrtak se u Vatikanu pojavio svjetski popularni pjevač, Harry Styles. Trostruki dobitnik Grammyja, britanski glazbenik stajao u publici dok je papa Lav XIV. držao svoj prvi javni govor u ulozi poglavara Katoličke crkve.

Iako se Styles nije još oglasio o tome, Daily Mail tvrdi kako je upravo ovaj britanski pjevač svjedočio povijesnom trenutku - proglašenju prvog američkog pape u povijesti, nakon što je konklava potrajala dva dana. Styles se vješto sakrio iza sunčanih naočala, a na glavi je imao sivu kapu s natpisom "Techno is my boyfriend".

Na društvenim mrežama brzo se krenula dijeliti sada već viralna fotografija, a komentari mnogobrojnih obožavatelja nisu izostali.

- Što još očekivati od njega, danas je na dodjeli Grammyja, sutra trči maraton u Japanu... a onda, eto ga, u Rimu, čeka papu. Obožavam ga - napisao je jedan korisnik platforme X.

Drugi i dalje čekaju službenu potvrdu od samog glazbenika da je na fotografiji koja kruži mrežama zaista on.

'Izgleda mi kao tipičan Rimljanin, nisam sigurna da je to Harry', 'Jesmo li sigurni da to nije samo neki običan lik?', 'Ne, to nije on', pisali su korisnici društvenih mreža.