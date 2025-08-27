Obavijesti

Show

Komentari 1
U OTVORENOM SU BRAKU

Fanovi odmah primijetili! Ruben Van Gucht još nosi prsten na ruci, a Blanka je svoj skinula...

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: 1 min
Fanovi odmah primijetili! Ruben Van Gucht još nosi prsten na ruci, a Blanka je svoj skinula...
4
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)/Instagram

Bivša atletičarka Blanka Vlašić i njezin suprug, Ruben Van Gucht, prošle godine su objavili da su u otvorenom braku. Nakon što je Blanka viđena u javnosti bez prstena, javnost se zapitala je li to kraj njihove priče.

Sportski novinar Ruben Van Gucht prošle godine je otkrio da ima otvoren brak s Blankom Vlašić. Kako kaže, bivša atletičarka upoznata je s njegovim drugim partnericama, ali nije upućena u detalje tih odnosa. Ipak, javnost u zadnje vrijeme primjećuje da Ruben ponovno nosi prsten u objavama na društvenim mrežama.

Ruben je prije u opisu svog profila imao emotikon prstena uz naziv Blankinog profila, a nakon što su objavili da su u otvorenom braku je to izbrisao te ostavio samo ime njihovoj sina Monda. Kasnije se doznalo da je on već šest godina u vezi s belgijskom spisateljicom s kojom dijeli i dom. To je otkrila upravo njegova druga partnerica Charlotte van Looy, kojoj je tada na fotku s Rubenom na Instagramu netko ostavio komentar: ''Ti znaš da on ima ženu i djecu u Hrvatskoj?''.

BELGIJSKO CELEBRITY IZDANJE Suprug Blanke Vlašić natjecat će se u Masterchefu: Osvanula je prva fotka u dobro poznatoj kuti
Suprug Blanke Vlašić natjecat će se u Masterchefu: Osvanula je prva fotka u dobro poznatoj kuti

- Budući da smo zajedno već gotovo šest godina i dijelimo isti dom već skoro četiri godine – doista znam. U svakom slučaju, hvala na prijateljskom podsjetniku - odgovorila je tada spisateljica.

Foto: Instagram/

Mnogi su primijetili kako na fotografijama koje je Blanka nedavno objavljivala na društvenim mrežama, naša proslavljena atletičarka ne nosi vjenčani prsten te su se zapitali je li to kraj njihova braka. Ipak, Ruben ga i dalje nosi.

Par se vjenčao 2022. godine kad je Branka bila trudna s njihovim sinom Mondom, a Ruben tvrdi da se njihov dogovor o otvorenom braku temelji na iskrenosti i povjerenju.

SVEČANA ATMOSFERA FOTO Vojni mimohod u Zagrebu pratili i poznati: Stigli su Blanka Vlašić, Dubravko Šimenc...
FOTO Vojni mimohod u Zagrebu pratili i poznati: Stigli su Blanka Vlašić, Dubravko Šimenc...

- Sve ovisi o tome koliko ti je stalo do toga. To sam naučio s godinama i nemam problema s tim kad je život težak. Ljudi previše vole dati svoj pečat na to. Nema veze, to je moj privatni život. Ali imam život u Belgiji i imam život u Hrvatskoj - rekao je Ruben tada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ella Dvornik je u blokadi: Evo koliko je zaradila prošle godine
OZBILJNI IZAZOVI

Ella Dvornik je u blokadi: Evo koliko je zaradila prošle godine

Bez srednjoškolskog obrazovanja kći Dine Dvornika profilirala se u popularnu influencericu, no trenutačno joj, barem na papiru, stanje s tvrtkom i obrtom nije obećavajuće
FOTO Sjećate li se Stephana iz 'Jezikove juhe'? Evo što danas radi slavni francuski kuhar
OTVORIO FIRMU

FOTO Sjećate li se Stephana iz 'Jezikove juhe'? Evo što danas radi slavni francuski kuhar

Francuskog kuhara Stephana Macchija šira je javnost upoznala u kulinarskoj emisiji 'Jezikova juha'
Karleuša objavila fotku na kojoj ima 14 godina s izbora za miss. Pogledajte kako se mijenjala...
OD MANEKENKE DO PJEVAČICE

Karleuša objavila fotku na kojoj ima 14 godina s izbora za miss. Pogledajte kako se mijenjala...

Jelena Karleuša odlučila je odmoriti prste od tipkanja na X-u pa je kopala po starim fotografijama. Objavila je fotku s natjecanja za miss gdje je ušla u TOP 5. No, takav uspjeh teško ponavlja danas pa su joj nastupi prazni...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025