Ruben se nada da neće biti prvi od deset kandidata koji će se oprostiti od kuhanja. Sudionici će svoje kulinarske vještine pokazati kroz različite izazove. Emisija će se emitirati iduće godine
Suprug Blanke Vlašić natjecat će se u Masterchefu: Osvanula je prva fotka u dobro poznatoj kuti
Ruben van Gucht (38) iznenadio je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Sportski novinar na svom Instagramu pohvalio se kako će se natjecati u belgijskom Masterchefom. Na Rubenovu profilu osvanula je i prva fotografija u bijeloj kuti.
- Vijest se pročula, igra je počela - stoji u opisu.
Celebrity MasterChef Vlaanderen, inačica je dobro poznatog showa u kojem sudjeluju slavne osobe, ali važno je da nisu profesionalni kuhari. Kao i u hrvatskoj verziji, sudionici kroz različite izazove pokazuju svoje kulinarske vještine, a zatim izlaze pred stručni žiri na ocjenjivanje. Rubenovo kuhanje će gledatelji moći vidjeti 2026. godine.
Inače, Ruben je prva slavna osoba koja je najavljena u novoj, četvrtoj sezoni emisije, a nada se kako neće biti prvi koji će se oprostiti od kuhanja!
Sportski novinar često je u fokusu javnosti otkako se doznalo da on i Blanka imaju otvoreni brak. Također, u travnju se doznalo da je on već šest godina u vezi s belgijskom spisateljicom Charlote Van Looyo s kojom dijeli i dom, što je otkrila i sama kada joj na fotku s Rubenom na Instagramu netko ostavio komentar: ''Ti znaš da on ima ženu i djecu u Hrvatskoj?''.
Na Instagramu profilu spisateljica je krajem travnja objavila i fotografije s proslave njezina 32. rođendana, od kojih su dvije fotke bile s Rubenom Van Guchtom, a onda su u lipnju osvanule i fotografije novinara i spisateljice kada su bili na zajedničkom putovanju u Kansas Cityju.
Nedugo nakon toga, mnogi su na društvenim mrežama primijetili da Blanka više ne nosi zaručnički prsten. Ruben je nedavno otkrio i kako su se dogovorili da o svom braku više neće govoriti za medije.
