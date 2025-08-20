Suprug Blanke Vlašić natjecat će se u Masterchefu: Osvanula je prva fotka u dobro poznatoj kuti

Ruben van Gucht (38) iznenadio je brojne obožavatelje na društvenim mrežama. Sportski novinar na svom Instagramu pohvalio se kako će se natjecati u belgijskom Masterchefom. Na Rubenovu profilu osvanula je i prva fotografija u bijeloj kuti.

- Vijest se pročula, igra je počela - stoji u opisu.

Celebrity MasterChef Vlaanderen, inačica je dobro poznatog showa u kojem sudjeluju slavne osobe, ali važno je da nisu profesionalni kuhari. Kao i u hrvatskoj verziji, sudionici kroz različite izazove pokazuju svoje kulinarske vještine, a zatim izlaze pred stručni žiri na ocjenjivanje. Rubenovo kuhanje će gledatelji moći vidjeti 2026. godine.

Inače, Ruben je prva slavna osoba koja je najavljena u novoj, četvrtoj sezoni emisije, a nada se kako neće biti prvi koji će se oprostiti od kuhanja!

Sportski novinar često je u fokusu javnosti otkako se doznalo da on i Blanka imaju otvoreni brak. Također, u travnju se doznalo da je on već šest godina u vezi s belgijskom spisateljicom Charlote Van Looyo s kojom dijeli i dom, što je otkrila i sama kada joj na fotku s Rubenom na Instagramu netko ostavio komentar: ''Ti znaš da on ima ženu i djecu u Hrvatskoj?''.

Na Instagramu profilu spisateljica je krajem travnja objavila i fotografije s proslave njezina 32. rođendana, od kojih su dvije fotke bile s Rubenom Van Guchtom, a onda su u lipnju osvanule i fotografije novinara i spisateljice kada su bili na zajedničkom putovanju u Kansas Cityju.

Nedugo nakon toga, mnogi su na društvenim mrežama primijetili da Blanka više ne nosi zaručnički prsten. Ruben je nedavno otkrio i kako su se dogovorili da o svom braku više neće govoriti za medije.