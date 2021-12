Odmah po izlasku prve dvije epizode serije 'And just like that...' negativne reakcije gledatelja preplavile su društvene mreže. Rijetki su oni kojima se nova sezona svidjela, a mnogi ističu da je previše mračna i depresivna

U četvrtak su na streaming servisu HBO izašle prve dvije epizode nove serije 'And just like that...', koja je nastavak kultnog 'Seksa i grada'. Iako mnogi od obožavatelja nisu imali velika očekivanja zbog odsutnosti omiljene Kim Cattrall (65), rasplet prve epizode potpuno ih je šokirao. POGLEDAJTE VIDEO: Naime, najveća ljubav glavne junakinje Carrie Bradshaw, Faca (Mr. Big), umire od infarkta na kraju prve epizode. Zatim je prikazan njegov sprovod i uplakana Carrie u ulozi udovice. Lavine komentara razočaranih obožavatelja serije ubrzo su preplavile društvene mreže i Imdb. Rijetki su oni kojima se nova sezona svidjela, a mnogi ističu da je previše mračna i depresivna. - Voljela bih da imam stroj za put kroz vrijeme i da nisam pogledala ovaj kaos. Osjećala sam se nelagodno cijelo vrijeme - napisala je gledateljica na Facebooku. - Ogromno razočaranje. Prve dvije epizode su ekstremno depresivne. Mislim da ću ovdje prestati gledati - glasio je jedan od komentara. - Dala sam šansu prvoj epizodi. Nema Samanthe, to mogu izdržati. Ali da nema Face? Ne hvala - poručila je obožavateljica. - Bilo je grubo i usiljeno. Isplakala sam se kao nikad - pisalo je u komentaru na HBO-ovoj stranici.