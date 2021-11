Nova Max Original serija 'I tek tako' (And Just Like That...), novo poglavlje kultne HBO serije 'Seks i grad', imat će premijeru 9. prosinca na HBO GO-u, kada u ponudu stižu prve dvije epizode.

Svakog idućeg četvrtka izlazit će po jedna epizoda, od ukupno 10. Od izvršnog producenta Michaela Patricka Kinga, serija 'I tek tako' prati Carrie (Sarah Jessica Parker), Mirandu (Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin Davis) na putu od komplicirane realnosti života i prijateljstva u 30-ima do još kompliciranije realnosti života i prijateljstva u njihovim 50-ima.

U seriji glume i Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson i Evan Handler. Izvršni producenti su Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi i Michael Patrick King.

Scenarij potpisuju Michael Patrick King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg i Elisa Zuritsky. Autor HBO serije 'Seks i grad' je Darren Star, a bazirana je na istoimenoj knjizi Candace Bushnell.

POGLEDAJTE TRAILER SERIJE: