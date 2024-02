Fanovi u šoku zbog Usherovih godina. Znate li koliko je star?

Brojni komentari na društvenim mrežama ovoga jutra su o Super Bowlu i Usheru. Naime, pjevač je nastupio na poluvremenu najvećeg sportskog događaja u SAD-u, a fanovi su iznenađeni njegovim izgledom te njegovim godinama.

Njegova karijera traje više već 30 godina, a brojni fanovi pisali su da izgleda kao da uopće ne stari.

'Usher ima 45 godina??', 'Usher je najseksi 45-godišnjak kojeg znam', 'Morala sam guglati koliko Usher ima godina. U mojim mislima je on negdje u 30-ima. Ali on ima 45 godina!?! Čovječe, on ne izgleda ni blizu 50', samo su neki od komentara.

Foto: Kirby Lee/REUTERS

Foto: Mark J. Rebilas/REUTERS

Foto: Kirby Lee/REUTERS