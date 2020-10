Farma gori, a farmeri spavaju! Mandarina izletjela bez zaštite

Zapovjednik VD Pakoštane posebno je zamjerio farmerima to što je Kristina Mandarina u akciju gašenja išla bez kacige. Ranom zorom probudile su ih sirene vatrogasnih vozila...

<p>Kako natjecatelji ovoga tjedna u realityju '<strong>Farma</strong>' za zadatak imaju savladati vatrogasne vježbe ne bi li se u slučaju požara znali obraniti, nisu ni slutili da će ih glavni test sve podizati iz kreveta.</p><p>Naime, ranom zorom probudile su ih sirene vatrogasnih vozila, a nad farmom se nadvio gusti dim, što je služilo kao simulacija za vježbu gašenja požara. Iako su prethodnog dana sve definirali, čini se kako se farmeri i nisu najbolje snašli na zadatku.</p><p>- Malo su pogubljeni, oprema nije posložena - primijetio je odmah zapovjednik VD Pakoštane, a negodovanje na njegovom licu primijetila je i gazdarica <strong>Maja</strong>, kao i poneki farmeri: 'Napad panike, svi trče kao muhe bez glave!' kazao je <strong>Tomislav</strong>.</p><p>'Drama, potpuna drama!' zaključila je Maja.</p><p>- Da je bila prava akcija, požar, koji se jednostavno širi svakom minutom, a njima je trebalo 10 minuta da dođe voda do gore, mislim da bi zahvatilo i farmu - konstatirao je zapovjednik VD Pakoštane, a posebno je zamjerio farmerima to što je <strong>Kristina Mandarina</strong> u akciju gašenja išla bez kacige.</p><p>- To je jasno bilo definirano koje su te osobe koje idu s naprtnjačama dolje, ja dolazim dole i vidim Kiku bez kacige koja uopće nije bila u toj formaciji da ide s tom naprtnjačom, a Silvio koji je jasno i glasno bio određen za to, on je lagan kao pero i stoji kao da se ništa ne događa - uzrujana je bila Maja.</p><p>Kako je tekla akcija gašenja požara, tko se najbolje snašao te jesu li zadovoljili zadatak, gledatelji će doznati u večerašnjoj epizodi showa 'Farma More i Maslina'. </p>