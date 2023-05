Farmer Dušan Golubovac: 'Sin mi se rodio, a zbog poplave ga nisam mogao dovesti doma'

Supruga je bila sama u rodilištu. Bilo mi je teško što ih nisam mogao posjetiti, nasreću se voda brzo povukla pa sam uspio vrlo brzo stići po njih, priča nam Dušan Golubovac.

POGLEDAJTE VIDEO:

Farmer iz 12. sezone emisije "Ljubav je na selu" početkom svibnja dobio je sina sa suprugom Ana-Marijom, no zbog velikih poplava koje su zadesile Sisačko-moslavačku županiju nije mogao doći do njih u bolnicu.

Maleni Mihael je ovih dana napokon stigao kući, gdje ga je dočekala sestra Maša.

- Maša je bila malo ljubomorna, no sad se prilagodila. Željela je mamu samo za sebe - otkriva nam Dušan, koji se, kako kaže, dobro snalazi u očinskoj ulozi.

Foto: Privatni album

Simpatični farmer u realityju nije pronašao srodnu dušu. Sreća mu se osmjehnula tek kasnije, kad je putem društvenih mreža upoznao Ana-Mariju iz Bosne i Hercegovine.

- Upoznali smo se preko Facebooka i dopisivali se nekoliko mjeseci, a čim je bilo moguće, otputovao sam po nju, doveo je u Zrin i vjenčali smo se - rekao je Dušan za RTL u srpnju 2020.

Odlično se slažu u braku. Podupiru jedno drugo u svemu. Iako su se upoznali na društvenim mrežama, kaže Dušan, ne susreću se s predrasudama.

- Nisu nas pratile predrasude, zašto bi? Danas se ljudi i tako upoznaju - govori Dušan.

Uskoro će proslaviti treću godišnjicu braka, a obilježit će je, kako kaže farmer, čim će to moći.

Foto: Privatni album

- Uvijek na nekakav način obilježimo - ističe Dušan.

U "Ljubav je na selu" imao je dobrih, ali i loših dana. Na njegovu imanju bile su Gorana Vušurović i Tajana Mužinić. Nakon što ih je oduševio svinjetinom, salatom i domaćim kruhom koji je sam ispekao, uslijedio je šok za njih. Soba koju im je pripremio bila je prljava, a jedan krevet bio je u jako lošem stanju...

- Užasno je, smrdi kao da su miševi ovdje hodali danima - komentirale su djevojke smještaj.

Foto: RTL/canva

Posebno razočarana bila je Gorana, koja je tad Dušanu rekla kako njoj i djevojkama smetaju uvjeti u kojima živi.

- Da vam pravo kažem, sve što je bilo negativno i ružno, toga se ne sjećam. Nemam ni potrebe se sjećati, pamtim samo lijepe stvari. Nije me se ticalo nešto što one ne razumiju i nisu prošle u životu, nije me se stoga ticalo ni nečije mišljenje. Kad netko s vama nešto želi, onda prihvati ili promijeni nešto, ne želi samo kritizirati - priznaje nam farmer.

“Ljubav je na selu", čije su prijave za novu, 16. sezonu već počele, gleda kao pozitivno iskustvo koje ljudima može promijeniti život.

- Ako ste došli s namjerom pronaći ljubav, onda je zaista odlično iskustvo, ako imate želju upoznati nekog ozbiljnog. Onima koji žele preporučio bih prijavu, iskustvo je pozitivno, a na kamere se lako i brzo naviknete - ističe Dušan.

Otkrio nam je i bi li se ponovno prijavio u neki reality.

- Trenutačno nemam potrebe, no da imam, zašto ne? Ako me nešto zanima, zašto ne probati - zaključuje Zrinjanin.