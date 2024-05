Farmer Mate izgubio je oca kao dječak: 'Teško je, preuzeo sam odgovornost. Štedim majku...'

Mate Begović dolazi iz Kozice pokraj Vrgorca, a sa svojih 26 godina najmlađi je farmer 17. sezone 'Ljubav je na selu'. Bavi se kamenoklesarstvom, a s majkom živi sam. Imao je samo 12 godina kada mu je preminuo otac.

- Teško je, ali život ide dalje. Uzmeš svu odgovornost na sebe. Ja sam uzeo cijelo imanje na sebe. Što više štedim svoju majku - ispričao je kako mu je živjeti bez očinske figure u svom životu.

Foto: RTL

Zbog gubitka oca, kaže, sebe je stavio u drugi plan.

- Više sam se posvetio kući i majci - rekao je Mate.

Foto: RTL

Najmlađi farmer otkrio je kakva je ljubavna iskustva imao.

- Bila je jedna cura do sada. Na kraju, kako sam završio srednju školu, nisam mogao biti s njom jer ona je s Brača, ja sam otišao ovdje. Ovdje radim, ona je ostala ondje - rekao je.

Priznao je da ga je to razočaralo i da je to bila velika ljubav.

- I onda je svatko otišao svojim putem - kratko je rekao Mate.

Foto: Nikola Vilic / CROPIX

Nije pokušao potražiti bivšu djevojku i nisu se čuli nakon prekida. Otkrio je i kako ga je osvojila i kako je znao da je zaljubljen u nju.

- Kad sam je ugledao, odmah sam rekao da je to to - rekao je farmer koji vjeruje u ljubav na prvi pogled, a misli da bi se to moglo ponoviti.