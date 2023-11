Farmer Matej Margarin prijetio pištoljem pa udario dečka bivše djevojke: 'Bio sam isprovociran'

Bivši natjecatelj 'Farme', Matej Margarin (27), optužen je da je u travnju ove godine prijetio i fizički napao drugog muškarca u nakani da ga ustraši. Prema optužnici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, nazvala ga je bivša djevojka i ispričala da ju je njezin dečko ozlijedio i držao zatočenu u stanu.

Margarin ga je nazvao i rekao: 'Imam doma metke i pištolj, bilo bi mi žao da ih potrošim na tebe, nemoj se meni smijati, daj mi 10 minuta i doći ću do tebe'.

Foto: Nova TV/Instagram/screenshot

Nadalje, prema optužnici stoji kako je Matej s bivšom djevojkom, i sa svojom sadašnjom zaručnicom (dvije žene su prijateljice, op.a.), došao do parka u blizini stana u kojem se nalazio muškarac, prišao mu i nekoliko puta ga udario šakom u glavu, nakon čega je otišao.

Farmera smo kontaktirali oko incidenta. Iako u optužnici piše da je udario dečka svoje bivše djevojke, Matej nam govori kako s tom djevojkom nije bio u ljubavnoj vezi.

'Branio sam svoju zaručnicu'

- Ne posjedujem nikakvo oružje. Istina je da sam ga udario, no bilo je u samoobrani. Morao sam, branio sam svoju zaručnicu kojoj je prijetio u porukama. To sam priznao na sudu. Muškarca ne poznajem otprije i nije istina da je on dečko moje bivše djevojke. Ta žena nije moja bivša djevojka, već prijateljice moje zaručnice - ispričao nam je Matej.

Nije htio više o tome govoriti jer, kako kaže, živi život mlade osobe. Dodao je da bi se od reality emisija prijavio u 'Survivor', ali zaručnica mu to ne dopušta zbog prevelike udaljenosti.

Foto: Nova TV/Instagram/screenshot

Udario ga jer je bio isprovociran

Kako piše u optužnici, Matej navodi da je udario muškarca jer je prethodno bio isprovociran njegovim ponašanjem muškarca prema djevojci.

Foto: Jakov Š./Privatan album

Prijeti mu osam mjeseci zatvora

Državno odvjetništvo predlaže kaznu zatvora u trajanju od osam mjeseci s time da se izrečena kazna neće izvršiti ako farmer u roku od tri godine ne počini novo kazneno djelo. Također, predlažu da se Marginu uvede zabrana približavanja muškarcu na razdaljinu manju od 100 metara.

Foto: Privatni albumi

Ranije je ludovao autom

Podsjetimo, Margarin je 2021. godine osuđen na kaznu zatvora od 120 dana uvjetno na rok od 12 mjeseci jer je 14 puta u 15 dana prekoračio brzinu tijekom vožnje. Kažnjen je sa 100.000 kuna te mu je izrečena zabrane upravljanja motornim vozilom 'B' kategorije u trajanju od dvije godine. Njega je 2020. godine u Bedekovčini snimila nadzorna kamera kako vozi brže od dozvoljene brzine.

- Nisam znal da je tam kamera - rekao je Margarin policajcima, prenosi portal Ni Zagorje malo.