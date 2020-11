- Upisao sam Odsjek za glazbenu umjetnost na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku bez zavr\u0161ene glazbene \u0161kole. I\u0161ao sam u poznatu osje\u010dku tambura\u0161ku \u0161kolu Batorek, iz koje je iza\u0161la i na\u0161a pjeva\u010dica Mia Dim\u0161i\u0107. Pjesma, svirka i folklor. Tamo sam dobio uvod u glazbu, svirao sam bisernicu, bra\u010d i \u010delo. Bio sam tamo od tre\u0107eg razreda osnovne \u0161kole do odlaska u Zagreb. Za upis na akademiju osim harmonije i solfeggia, bilo je potrebno znati svirati klavir. Majka je kupila pianino i cijelu sam godinu i\u0161ao na privatne satove sviranja kako bih zadovoljio prijamni ispit. Nisam zavr\u0161io akademiju, to je neispunjena \u017eelja moje majke. \u010cesto sam i nave\u010der skladao nekakvu modernu glazbu. Susjedima sigurno ne nedostaje moja svirka. Fitness je do\u0161ao kao neki davni san - mi\u0161i\u0107i, plo\u010dice na trbuhu i sve ono \u0161to nisam imao u djetinjstvu kad sam prete\u017eno bio puna\u0161niji - ka\u017ee Krstanovi\u0107.\u00a0

Farmer Silvio o problematičnom ocu: 'Bili smo kao dva stranca'

Fitness trener ispričao je da od bake uvijek traži savjet, ali i kako se njegova majka protivila ulasku u 'Farmu' jer se bojala kako će se njezin sin snaći sa svim lažima i smicalicama, kojih uvijek bude u showovima

<p><strong>Silvio Krstanović </strong>(27), fitness trener iz Višnjevca kraj Osijeka koji živi i radi u Zagrebu, gledateljima je poznat po sudjelovanju u reality showu 'Farma, more i maslina'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Dijete je rastavljenih roditelja, otac mu je preminuo kad je bio tinejdžer pa ga je na noge postavila majka i zauvijek će joj biti zahvalan na tome u što je zbog nje izrastao. Kad je ulazio u show, ona se tome protivila jer je mislila samo na sve negativnosti koje bi se mogle izroditi iz takve emisije.</p><p>- Tu su razne smicalice i zloba ljudi koja uvijek može pogrešno protumačiti moje ponašanje, barem se ona toga bojala. Njezina majka, moja baka, svjetska je žena za sva vremena. Kad mi je najteže, tražim savjete od nje jer mi uvijek uspije otvoriti oči. Obje se ponosne mnome jer nisam mladić od incidenata, a baka od svih prijateljica traži da me gledaju - rekao je Silvio za <a href="https://story.hr/Celebrity/a148934/Osebujni-kandidat-Farme-progovorio-o-problematicnom-odnosu-s-ocem.html" target="_blank">Story.hr</a>. U showu je kliknuo najviše s <strong>Majom Bajamić</strong>, koja mu je, kaže, promijenila smjer razmišljanja.</p><p>- Kao da sam dobio dioptrijske naočale koje su mi nedostajale. Zbog nje sam prestao gristi nokte koje grizem od djetinjstva. Ona je vatra, a ja sam mlaka voda, kako to ona kaže - pojašnjava. S ocem je imao kompliciran odnos. </p><p>- Volio sam svog oca no na drugačiji način jer ipak smo bili dva stranca. Niti je on mene razumio, niti ja njega. Ili smo možda bili toliko slični pa nismo mogli zajedno funkcionirati. Zajedničko ljetovanje da, ali cijela godina pod istim krovom nikako - ističe.</p><p>Dame mu se na društvenim mrežama dive trbušnjacima i savršeno isklesanom tijelu, a pohvalu često dobije i od muškaraca. Prije nego je postao fitness trener, bavio se i plesom i sviranjem.</p><p>- Upisao sam Odsjek za glazbenu umjetnost na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku bez završene glazbene škole. Išao sam u poznatu osječku tamburašku školu Batorek, iz koje je izašla i naša pjevačica Mia Dimšić. Pjesma, svirka i folklor. Tamo sam dobio uvod u glazbu, svirao sam bisernicu, brač i čelo. Bio sam tamo od trećeg razreda osnovne škole do odlaska u Zagreb. Za upis na akademiju osim harmonije i solfeggia, bilo je potrebno znati svirati klavir. Majka je kupila pianino i cijelu sam godinu išao na privatne satove sviranja kako bih zadovoljio prijamni ispit. Nisam završio akademiju, to je neispunjena želja moje majke. Često sam i navečer skladao nekakvu modernu glazbu. Susjedima sigurno ne nedostaje moja svirka. Fitness je došao kao neki davni san - mišići, pločice na trbuhu i sve ono što nisam imao u djetinjstvu kad sam pretežno bio punašniji - kaže Krstanović. </p><p>Trenutačno je slobodan, ali ima simpatiju. Od svoje partnerice očekuje ljubav, poštovanje, oslonac, desnu ruku i razumijevanje prema onome čime se Silvio bavi. Ali, kaže, što traži, to i daje.</p>