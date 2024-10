Farmera Iliju začudila je Ružina suzdržanost: Ne znam što joj je, htio sam je poljubiti francuski

Nakon prvih susreta i nekoliko zajednički provedenih dana, sedmorica farmera u showu 'Ljubav je na selu' odabrala je kandidatkinje koje putuju na njihova imanja. Prvi je svoje odabranice dočekao Ilija u Gračacu, gdje su stigle Marija, Mirjana i Ruža.

Ruža, koja se već na prvim tulumima ljubila s farmerom, radovala se dolasku na imanje.

Foto: RTL

- Danas, sa 65 godina, imam pravo na sve, i na ljubav, i na dodire, i da uživam u životu s jednim partnerom ili da ih mijenjam, i to imam pravo. Nema granica danas - poručila je pa dodala:

- Moja veza s Ilijom zasad je svježa, ništa neću planirati. Znam da će me favorizirati, ali ja ću to pokušati na sve načine da izbjegnem. Zvao me i po deset puta, ja mu se nisam javljala.

Farmer Ilija je primijetio da je Ruža drugačija.

- Neke su promjene došle kod nje, ja ne znam koje su - zabrinuto je komentirao farmer.

- Vrlo sam sigurna u njegove osjećaje prema meni, ali nisam sigurna u moje osjećaje prema njemu - poručila je Ruža.

Foto: RTL

Farmer je svoje dame dočekao uzbuđeno i pomalo zbunjeno, a Mirjana se žalila što sama mora nositi kofere.

- Htio sam je poljubiti francuski, a ne kao tetku - razočarao se farmer što je Ruža bila suzdržana.

Foto: RTL

Ilija je svoje dame traktorom dovezao do kuće, a za njih je pripremio ruže, pa čak u dvorištu postavio i bazen.