Nakon što je gazda Tomislav pronašao pismo u poštanskom sandučiću u kojemu je pisalo da farmeri moraju izabrati pet gostiju koji će postati porota koja će odlučivati o njihovoj sudbini u finalnom tjednu, odmah su se bacili na posao. Svatko od njih predložio je svoje favorite, no gosti koji su skupili najveći broj glasova i tako postali porota su Andrijana, Marina, Sanja, Maja i Silvio.

Ovakav odabir porote ne paše svim farmerima. ''Ne ide mi baš u korist, obzirom da imam dvoje ljudi – Maju i Silvija koji će se svim silama potruditi da ne prođem dalje. Ako se situacija objektivno sagledava, onda mi je definitivno mjesto u finalu'' kazala je Dora, a ugroženim se osjeća i Prince koji je kazao da je upravo on odgovoran što su odabrani gosti ispali iz showa. ''Za mene je ova porota smrt!'' zaključio je Prince te krenuo u pomirbenu akciju. Najprije je razgovarao s Andrijanom i Silvijem, a potom je otišao do Marine.

''Prince je sada nakon razgovora dosta mirnije duše, ali vidim da će sa svima koje je izbacio van morati riješiti te neke razgovore da može biti mirne duše i da nema nekakve loše snove'' komentirao je Silvio.

No, osim što su birali porotu, farmeri su međusobno morali izabrati prvog duelistu. Najviše kamenčića skupio je Saša te tako postao prvi duelist. Nakon odabira Tomislav, Saša i Katarina povukli su se u sobu gdje im je Tomislav rekao da se on nadao drugačijem scenariju – da će prvi duelist biti Prince, koji bi potom odabrao Doru i izbacio je iz igre.

''Mislio sam da Doru smatraju većom prijetnjom, ali očito u izboru to danas nije bio kriterij. Smatram da bi moj put do pobjede bio lakši da nema Dore u finalu. Doru smatram najvećom prijetnjom, tako da moje idealno finale izgleda u obliku Kaće, Stipe i Saleta. Tu mislim da imam najveću šansu pobijediti'' otkrio je Tomislav, a Dora je komentirala: ''Mislim da su me se danas željeli riješiti, ali evo, nije im uspjelo. Mislim da su se Tomislavu, Saši i Kaći malo pomrsili planovi. Osjeća se nemir tako da vidjet ćemo kako će se to odraziti na njihove daljnje odluke, postupke i ponašanja jer podložni su gubljenju fokusa i koncentracije ukoliko im se tlo malo zatrese pod nogama, a mislim da im se to sad događa.''