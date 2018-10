Farmerima popravljen mlin, ali nemaju dukata za popravak

Nakon što su na par dana obustavili proizvodnju brašna zbog kvara mlina, farmeri su konačno odahnuli jer im je mlin popravljen i sada ponovno mogu krenuti s proizvodnjom.

- Mlin kad radi, nema gladi i mislim da je to jedan velik spas. Ana se žalila kako nema brašna, ali bit će sada - kazao je sretno Roberto. Međutim, nakon današnje kupnje, farmeri su ostali bez dukata te nisu imali kako isplatiti majstora. Roberto mu je ponudio kompenzaciju s brašnom, no majstora to nije zanimalo. Foto: nova tv

- Ako nema dukata, morat ćemo obustaviti rad - odrješit je bio majstor kazavši kako će se vratiti za tjedan dana i tada mu moraju platiti 19 dukata za popravak.

Najsretniji među farmerima što je mlin popravljen je njegov upravitelj Jurica.

- Mlin je jako skup i dragocjen, pogotovo tu kod nas na farmi. Pokazao nam je neke stvari koje mi nismo znali - rekao je Jurica.

Foto: nova tv

Na farmu je stigao trgovački putnik, a ovoga tjedna farmeri su se potrudili izložiti i prodati više proizvoda nego prošli put, pa su i zaradili više dukata i mogli kupiti više namirnica.

- Danas dan za trgovinu je bio jako dobar, bile su namirnice na akciji koje su nas turbo razveselile - kazala je Anica koju je najviše razveselilo to što su kupili protvajn

Foto: nova tv

- Odmah se bacam na pravljenje slastica - uzbuđeno će Anica. Na farmu je došao i mentor Joža koji je doveo gospođu licitarku.

- Nakon svih zanata koje smo imali, nadala sam se da će doći gospođa licitarka - sretna je bila Matea koja je zajedno s Majom i Srećkom učila kako se rade licitari. Foto: nova tv

- Najzanimljiviji mi je dan do sada i ovo me potaklo, razmišljam za ići dalje. Prvi put mi se dogodilo na farmi da me nešto motiviralo -

zaključila je Maja, a Srećka je zanimalo: 'Kako ćemo mi to cijeniti?'

Po odlasku licitarke, farmeri su se odmah bacili na posao, a hoće li biti uspješni u pravljenju licitara te to znati dobro i unovčiti, ostaje nam za vidjeti.