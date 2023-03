Faruk iz 'Istanbulske nevjeste' uživa na medenom mjesecu s 23 godina mlađom dizajnericom

Turski glumac Özcan Deniz (50) kojeg mnogi pamte po ulozi Faruka u seriji 'Istanbulska nevjesta' nedavno je ušao u svoj treći brak. Glumac se vjenčao s iranskom modnom dizajnericom Samar Dagdar (27) početkom siječnja. Vezu su započeli početkom 2021. godine, a sada uživaju na medenom mjesecu u Dubaiju.

Bračni par uživa na medenom mjesecu, a fotografije iz Dubaija redovno objavljuju preko društvenih mreža. Turski glumac poznat je po svom burnom životu.

Glumčev prvi brak bio je s glumicom Handan Deniz (31) s kojom je proveo deset godina, ali nikada nisu osnovali obitelj.

- Naravno da želim dijete i obitelj! Ali želim nekog tko mi odgovara. Nekog tko ima vjere. Ne govorim samo o vjeri u Boga. Mislim na vjeru općenito. Nekog tko vjeruje u obitelj, u svoj posao, u ljubav, u budućnost. Ima ljudi koji ne vjeruju ni u što. Žive prema trenutačnom osjećaju. S njima ne mogu - ispričao je nakon prvog razvoda turskim medijima.

Godine 2018. glumac je u tajnosti stupio u svoj drugi brak s manekenkom Feyzom Aktan (31), s kojom je dobio dijete.

O paru se mnogo pisalo u medijima, a često su teme bili njihovi prekidi.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Turski mediji pisali su kako se par razišao nakon manje od godinu dana jer je Feyza počela mahnito trošiti novac. Deniz je navodno to dobro trpio, ali njegov račun se stanjio i više nije mogao sakriti bijes. Zatvorio joj je račune, dao joj jednu karticu koju može kontrolirati. Feyza se tome protivila i započele su svađe. Uskoro nakon toga, glumac se preselio u hotel.

Nakon te svađe, Deniz je odlučio dati braku drugu šansu. Stao je na kraj tračevima o definitivnom razlazu i objavio novu fotografiju s Feyzom. No, na kraju su se ipak razveli, a potom dugo vodili pravnu bitku oko skrbništva nad sinom Kuzeyem.

Foto: Instagram

- Svog sina viđam četiri puta mjesečno. To nije dovoljno ni meni ni sinu. Nisam se čuo s njim već deset dana. Danas mu je rođendan, a ja ga ne mogu ni vidjeti ni čuti. Zahtijevam da sud pripiše meni apsolutno skrbništvo nad njim. Uništava mi život, ne mogu više ovako - rekao je glumac tužitelju, a tada su to prenijeli turski mediji. Naposljetku, sud je dao skrbništvo majci, no povećan je broj dana koje glumac može provesti sa sinom.

