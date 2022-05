Fatalna Nicole uživa u luksuzu pa pozvala sve da si to priušte: 'Mi jedva imamo za hranu'

Foto: Instagram

Na videozapisu kojeg je objavila na svojem Instagramu sjedi na kauču te lista destinacije za odmor, a iduća scena nakon ‘Can We Skip To The Good Part’ je kako nazdravlja s broda u kupaćem kostimu

Pjevačica Nicole Scherzinger (43) nije mogla odoljeti novom Tik Tok trendu pa je snimila video koji je oduševio dio pratitelja, a drugi dio razljutio. POGLEDAJTE VIDEO: Naime, na videozapisu kojeg je objavila na svojem Instagramu sjedi na kauču te lista destinacije za odmor, a iduća scena je kako nazdravlja s broda u kupaćem kostimu. - Zamislite to i možete to postići - piše u opisu objave pjevačice. Pratitelji su joj ipak ovu objavu zamjerili. - Mi jedva imamo za hranu - još je jedan od komentara. - Zamislio sam sebe na odmoru, ali evo ipak sam na kauču - našalio se jedan pratitelj. Podsjetimo, pjevačica Nicole nedavno je uživala na Havajima sa svojim sedam godina mlađim partnerom Thomom Evansom (36). Par je u vezi od 2019. godine, a upoznali su se na snimanju jednog talent showa u SAD-u. Nicole je tada sudjelovala kao članica žirija. Prije Thomasa bila je u sedmogodišnjoj vezi s vozačem Formule 1 Lewisom Hamiltonom (37), od kojeg je također starija sedam godina. Najčitaniji članci