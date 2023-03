Fatalni Hrvoje zaveo je već tri žene: Prvu večer prespavao kod Dragane, drugu bio sa Suzanom

U novoj sezoni 'Ljubav je na selu' gledatelji su upoznali farmera Hrvoja Špoljareca (34), koji je od prvog trenutka u centru pozornosti, najviše kod kandidatkinja.

Hrvoje je zaposlen kao kuhar, a dolazi iz Zagreba. Svoje djetinjstvo je provodio na farmi kod tete u Farkaševcu, gdje je odveo i svoje kandidatkinje. Na farmi ima čak 22 konja, magarce, vrt, zemlju i još mnogo toga. U svom je profilu Hrvoje rekao kako je komunikativan, normalan, šaljiv i društven, a najveća mana mu je tvrdoglavost. Prije nego što se prijavio u emisiju imao je dvije duže ljubavne veze. Njegove prethodne ljubavi nisu uspijele pa je odlučio dati šansu djevojkama iz showa.

Foto: RTL

- Došlo je pravo vrijeme da nekog upoznam, spreman sam osnovati obitelj - rekao je tada Hrvoje.

Hrvoje je dobio dovoljan broj pisama od djevojaka pa je tako nastavio sa sudjelovanjem, a na svoju je farmu odveo taksisticu Draganu i Suzanu. Ipak, naknadno im se pridružila i Marina, koja je među djevojke unijela nemir.

Hrvoje je prvi dan išao na spoj sa svojim djevojkama, ali i sa dvije tuđe jer se neke od njegovih kandidatkinja nisu pojavile. Jedna od tih djevojaka mu se već na prvi pogled svidjela, a prvu noć je proveo kod nje u sobi. Riječ je o Dragani, s kojom je tijekom prvog tuluma cijelu večer razgovarao. Njih dvoje su i plesali zajedno, a nekoliko su se puta i zagrlili. Druge djevojke primijetile su da su se među njima već tada pojavile iskre. Neke su čak komentirale i da su vidjele poljubac između farmera i taksistice.

Foto: RTL

- Družili smo se nakon partyja u našoj sobi… I onda nisam mogao spavati u svom krevetu jer je bio pun, pa sam otišao gore kod Dragane i tamo smo bili… Nije bilo seksa između mene i Dragane - objasnio je situaciju farmer, a djevojke su se međusobno i malo posvađale.

- Ja sam vidjela iz koje je on sobe izlazio - rekla je Mirela, koja nije htjela otići na Hrvojevu farmu. Hrvoje je za RTL otkrio što se zapravo dogodilo tu večer.

Foto: RTL

- Nije bilo ništa, neki su rekli da smo se i poljubili, ali nismo. Bili smo na zabavi, pili smo, plesali, grlili se, ali nije bilo ništa više od toga. Kad sam išao spavati, u mojoj sobi je bilo puno ljudi pa sam otišao kat poviše i legao na kauč pa je došla Dragana i pozvala me u sobu da ne spavam na hodniku - priznao je.

Međutim, nije Dragana jedina djevojka s kojom je Hrvoje proveo vrijeme u sobi. Tijekom drugog tuluma farmer je otišao odmoriti u sobu, a to je zasmetalo njegovoj 'zlatnoj djevojci' Suzani pa ga je otišla potražiti. Kad je Dragana primijetila da ih oboje nema, odjurila je u sobu kako bi provjerila što rade.

Foto: RTL

- Zatekla sam ih na krevetu, on leži raskopčane košulje i šlica - komentirala je viđeno.

- Možda je bila Dragana malo ljubomorna, ali nema potrebe - dodao je i farmer.

- Dragana je sama kriva, još se puno toga može izdogađati. Ništa nije bilo, ljudi moji, i to je to. Dečko me ni poljubio nije, ruž je bio postojan - i Suzana je pokušala smiriti situaciju. Hrvoje je na zajedničkom druženju otkrio da između njega i Suzane nije bilo ništa.

Foto: Tea Belak

Suzana i Dragana međusobno su se sukobile, a još veću pomutnju izazvala je nova kandidatkinja, umjetnica Marina. Umjetnica je bila pravo iznenađenje za Suzanu i Draganu.

- Na prvu jako arogantno, nadobudno, kao da je cijeli svijet njezin, ona je na svom teritoriju - komentirala je Suzana Marinu. Dragana je odmah nabacila malu provokaciju, a Marina je itekako primijetila čudne poglede.

- Izgleda mi da laže, mulja i skriva nešto - komentirala je Suzana.

Foto: rtl

