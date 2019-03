Fatalni Turčin voli avanture za jednu noć: Ima 2 propala braka

Glumac Özcan Deniz (46), kako pišu turski mediji, razvodi se od 20 godina mlađe supruge Feyze Aktan (26) prije prve godišnjice braka. Ovo mu je drugi neuspjeli brak, a prvi mu je bio s glumicom Handan Deniz.

Foto: Instagram

Bili su u braku deset godina, a i dalje za nju ima riječi hvale.

- Handan je izvrsna glumica i bila je partnerica s kojom sam se najbolje slagao. Nas dvoje smo proveli mnoge godine zajedno, bila mi je prava potpora, kao i ja njoj. Jednostavno, naš je život krenuo različitim smjerovima. Unatoč tome, i dalje je iznimno cijenim - rekao je.

Foto: Instagram

Nakon što se razveo od Handan, dugo je imao avanture za jednu noć. Ipak, ta faza ga je prošla pa je pronašao novu suprugu, a objasnio je i što mu je bitno kod partnerice.

- Dodir mi je jako važan. Mogu održati vezu na daljinu, ali trenutak u kojem se ostvari ljubavna kemija između mene i neke osobe nezamisliva je ljubavna moć - ispričao je svojedobno Deniz.

Foto: Instagram

Iako je bio u braku sa ženama, za Özcana se često priča da je homoseksualac.

- Svaki put kada bih pokušao odgovoriti na to pitanje ta bi se tema napuhala do suludih razmjera. Je li takvo što moguće dokazati? To su prazne priče. Osim toga, riječ je o osjetljivoj temi koja je kao medalja s dvije strane. Trebao bih odgovoriti na način koji neće uvrijediti gay zajednicu, a da pritom ne zapadnem u mačističke priče. Evo, da zadovoljim sve, mogu samo reći da nisam homoseksualac - opravdavao se Deniz.

Foto: Instagram

Međutim, zbog tih glasina mu nije narušen drugi brak. Razlog ljubavnog kraha je nekontrolirano trošenje Feyze Aktan. Deniz joj je zatvorio sve račune i oduzeo kartice pa su se počeli ozbiljno svađati. Već tri mjeseca živi u hotelu, a par ima i sina Kuzeya.