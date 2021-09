Violinistica Bianca Julia Josephine Kolompar (45), koju je javnost prvi put upoznala kada je centrom Zagreba prošetala s kršćanskom maskom sa suprugom Romanom Brnadom (36) nastupila je u prvoj emisiji 'Supertalenta', a njihove izjave prije i nakon nastupa uspjele su nadmašiti sve ono što su pokazali pred malim ekranima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bianca je rođena u Temišvaru u Rumunjskoj, a u Zagrebu živi od 1994. godine gdje je diplomirala violinu. Svoje je školovanje nastavila u Salzburgu gdje je magistrirala, a zatim i doktorirala violinu u Beču.

Ljubav prema Bogu spojila ju je prije 12 godina i sa njenim mužem Romanom Brnadom (36).

- Zajedno slavimo Boga i velika mi je želja činiti dobro. Voljela bih kada bih mogla održavati humanitarne koncerte i tako prikupljati novac za sve stradalnike potresa u Zagrebu te gladnu djecu. Stvarno me jako pogađa vidjeti centrom Zagreba mnogo ljudi koji prose, a svjesna sam da ih je je još mnogo koje ne vidimo, a trebaju pomoć. Voljela bih kada bismo se skupili mi umjetnici i organizirali neki koncert, možda zbog korone ne uživo već online i tako pomogli našim dragim sugrađanima - rekla nam ranije violinistica.

- Rekla bih da sam popularna, da imam puno fanova, ali ima i onih koji me osuđuju. Ja sam i kao cura imala velike grudi i bavila se klasičnim baletom profesionalno 16 godina. Tada sam ostala bez grudi, velika mi je bila želja da to vratim, operirala sam grudi, zadovoljna sam, to je jedino što sam radila na sebi, drugo ne planiram, jesu velike stvarno ali… Ja vjerujem u Boga, imam taj kontakt sa živim Bogom, mislim da je Bog svugdje oko nas, da je Bog osoba, energija, imam snažnu vjeru, čak je i mnogo ozdravljenja po mojoj molitvi jer molim od srca, neplodne žene su i zatrudnjele - ispričala je Bianca.

- To sam ja, svjedok. Bog je s nama, Bog je život, Bog je ljubav za nas, a vjerujem da se u tome svi slažemo - dodao je Roman kojemu je Martina Tomčić dala prvi crveni prije samog početka nastupa.

- Vi ste došli pokazati talent, mi smo žiri, ocjenjujemo kako ocjenjujemo, ja se u ime svih kolega zahvaljujem na dolasku - poručila im je Martina.

Iako ih više nećemo gledati u Supertalentu, bračno - glazbeni par inače nastupa po zagrebačkim ulicama.