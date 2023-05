Federer je na Met Galu stigao sa suprugom Mirkom: Kažu da je se boji i da je ona glavna u kući

Roger Federer (41), umirovljeni švicarski teniski as bio je jedan od domaćina ovogodišnje Met Gale s Penelope Cruz, Dua Lipom i Michaelom Coel.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Na Met Galu stigao je sa svojom suprugom Mirkom (45) koja je za tu prigodu odjenula upečatljivu ružičastu haljinu s istaknutim detaljima i vlikom mašnom u struku.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Podsjetimo, Mirka je svom suprugu u njegovoj impresivnoj karijeri bila najveća podrška, a o njoj se ne zna puno.

Mirka je i sama dugo igrala tenis, a njen najveći uspjeh bilo je 76. mjesto na svijetu 2001. godine. Već iduće godine Mirka je zbog ozlijede stopala odustala od tenisa, no više puta isticala je kako ne žali ni za čim.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Upravo je tenis spojio par i to 2000. godine na Olimpijskim igrama u Sydneyju.

- U dva mjeseca poznanstva znali smo da između nas postoji kemija, ali nismo znali hoće li nas to odvesti nekamo ili se radi samo o trenutku. Naš prvi poljubac je bio nešto više od samo poljupca. On nas je odveo do nečeg zaista posebnog i još uvijek smo sretni što smo zajedno - ispričao je zaljuvljeni Federer o njihovim počecima u jednom kasnijem intervjuu.

Vjenčali su se 2009. godine, a iste godine su dobili blizanke Mylu i Charlene. Pet godina kasnije uslijedilo je iznenađenje jer su ponovno dobili blizance, ovaj put sinove Lennyja i Lea.

- Posebno želim zahvaliti mojoj nevjerojatnoj suprugi Mirki koja je sa mnom proživjela svaku minutu. Ona me zagrijavala prije finala, gledala bezbrojne mečeve čak i kad je bila u osmom mjesecu trudnoće i trpjela moju šašavu stranu preko 20 godina - napisao je poznati tenisač kada je prošle godine otišao u mirovinu.

Iako Mirka nije tipična žena sportaša, jer se ne pojavljuje često u javnosti niti ima profile na društvenim mrežama, od početka je prati glas 'ćelične lady'. Upućeniji izvori tvrde kako je ona glavna u kući i ta koja sve drži pod kontrolom, ali i da se tenisač boji svoje žene.

