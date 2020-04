Felton prodaje personalizirane snimke fanovima za 1700 kuna

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Glumac 'Harry Pottera' sjetio se mladosti: 'Starenje je k*rva'

Iako se njegovo bogatstvo procjenjuje na oko 243 milijuna kuna, Tom Felton (32) i dalje zarađuje na slavi koju mu je donio lik Harryja Pottera. Daily Mail piše kako glumac svojim obožavateljima prodaje personalizirane snimke po 1700 kuna.

Foto: Vivienne Vincent/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Naime, na stranici Cameo prodaje personalizirane video poruke, a ocjena koju su su mu dali njegovi obožavatelji je 4,9. Također, u komentarima mu zahvaljuju što šalje poruke putem videa, naročito zbog toga što ih gledaju njihova djeca, za koje su poučna.

- Hvala ti puno. Svijet čarobnjaka mojoj je kćeri bijeg od svih nedaća i socijalne anksioznosti. Nikada ne ćeš znati koliko ovo znači nama kao roditeljima što imamo nekoga kao tebe. Odličan si - jedan je od komentara.

Foto: JPA/Press Association/PIXSELL

Sve je počelo kada je Tom oduševio svoje obožavatelje fotografijom na kojoj je pozirao u svojoj spavaćoj sobi. Glumac je sakrio lice iza svoje stare školske kamere. Potom je u studenom objavio staru promo fotografiju iz prvog filma Harry Pottera. Nakon što je vidio kako su obožavatelji 'poludjeli', otišao je dalje.

Foto: Instagram

Tom je inače veliki zaljubljenik u filmove, ali i glazbu. Do sada je objavio dva albuma: 'Time Well Spent' i 'In Good Hands'. U kolovozu prošle godine se šuškalo kako su zvijezde filma o malom čarobnjaku Harryju Potteru, Tom i Emma Watson (30) u vezi. Kasnije je glumac Rupert Grint (31) koji je u filmu 'Harry Potter' utjelovio Rona Weasleya, otkrio kako su Tom i Ema uvijek bili nešto više od prijatelja.

- Uvijek je tu bilo pomalo iskre - rekao je Grint, koji ih je često viđao zajedno.

