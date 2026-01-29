Fenksta o Dori: 'Nema smisla tražiti eurovizijsku formulu'

Na ovogodišnjoj Dori među odabranih 24 izvođača našao se i Saša Stević Fenksta (36) s pjesmom 'Memento Mori'. Iako mu Dora nije nepoznat teren, ove godine, kako sam ističe, u natjecanje ulazi s drugačijim osjećajem sigurnosti.

- Ove godine sam osjećao puno veće samopouzdanje jer znam da sam napravio bolju pjesmu nego Extra, pa je dijelom osjećaj taj da uopće nije bilo upitno da li ću upast na Doru, nego kad će objaviti listu da vidim da sam među odabranih 24 - rekao nam je glazbenik.

Njegova pjesma žanrovski izlazi iz uobičajenih okvira, no različitost, prema njegovim riječima, ne dolazi kao strategija, već kao prirodan izraz.

Foto: Viktorija Vuković

- Najbitnije je napraviti nešto s čime si ti zadovoljan, a to da volim iskakati iz mase i biti u centru pažnje nije tajna. Biti drugačiji samo da bi bio drugačiji nije dobra formula za uspjeh po meni, nego ako već jesi drugačiji sam po sebi, ostani autentičan - ističe.

Govoreći o promjenama koje su se dogodile posljednjih godina, Fenksta smatra da je Dora danas otvorenija prema raznolikijim žanrovima, uključujući hip hop.

- Apsolutno. To nije ni samo do Dore, ni do Eurovizije, nego još i živimo u tom nekom futurističnom digitalnom dobu u kojem svi mogu napraviti pjesmu kakvu god hoće. Baš za Doru vrata su po meni krenuli otvarati Let 3, a ako gledamo prisutnost hip hopa kao mog žanra, volio bi si prisvojiti neke zasluge jer ove godine imamo već nekoliko izvođača koji su 'reperi' - kaže Saša.

Kad je riječ o balansiranju osobnog izražaja i očekivanja publike i žirija, njegov je stav jasan i nedvosmislen.

- Da se mene pita tu balans ne postoji. Nema smisla tražiti neku 'eurovizijsku formulu' jer će ljudi nanjušiti da to nije prirodno i da prati neku šablonu. Ako ti napraviš nešto što je istinski samo za tebe, to je automatski i najbolja verzija za publiku, a i za žiri - govori Fenksta.

Foto: Viktorija Vuković

Kad je riječ o poruci pjesme Memento Mori, Fenksta je sažima u jednoj rečenici.

- Što ako bi mogao zaustaviti vrijeme da stignem poslušati svu muziku ikada - rekao je glazbenik.

Pitali smo ga i, kako će njegova glazba 'sjesti' eurovizijskoj publici, ako pobijedi.

- Nemam osjećaj da ću se naći među favoritima, ali to je opet privilegirana pozicija, jer se onda manje od mene očekuje. Znam da je ovaj afro-pop dosta popularan po Europi, a i na svjetskoj razini. Kako god ispadne, ako uđem u finale Eurovizije, to je već ogroman uspjeh sam po sebi - kaže Saša.

Kada govori o Dori, Fenksta je ne promatra isključivo ni kao natjecanje ni kao 'odskočnu dasku'.

Foto: Viktorija Vuković

- Nije ni jedno ni drugo. U nijednom trenu nemam osjećaj da se natječem protiv ostalih izvođača na Dori. Dora je svakako odlična platforma, ali opet nije konačni cilj, a cilj je biti na Euroviziji - rekao je Fenksta.

Reakcije publike ove godine doživljava drugačije nego ranije, no one ne utječu na njegov pristup nastupu.

- Imam osjećaj da je pozitivnije nego prošle godine - ima komentara podrške, ima komentara razumne kritike, a ima i komentara koji nemaju 'niđe veze' kako narod kaže. Ne dira mene ako se nekome pjesma ne svidi, tako da ništa od toga neće mijenjat moj pristup i uloženi trud u nastup - ističe glazbenik.

Svoj scenski nastup koji priprema opisuje kao kombinaciju suprotnosti, ali i kontinuiteta u suradnji s istim kreativnim timom.

- Bit će elegantno, a ludo - bit će za ples, a i za promišljanje. Već smo prošle godine htjeli dva muška i dva ženska plesača i sad smo uspjeli tako srediti. Nastup mi priprema apsolutno isti team ljudi koji su pjesmu sa 30 sekundi dugačkim uvodom digli na takvu razinu da smo došli deveti, tako da će to ove godine biti još bolji rezultat - rekao je Fenksta.

Foto: Viktorija Vuković

Otkrio je i tko stoji iza vizualnog i scenskog identiteta nastupa.

- Režiser je Alex Kolb, svjetla i LED rade Jakub Ratzka i Daniel Stridh, koeografiju radi Iva Hađina (i pleše), a kostime radi Nika Vrbica - rekao je Saša.

Prisjetio se svojih glazbenih početaka u grupi KUGA.

- Ne znam što bih mogao navesti da sam s 19 naučio, a da sad još uvijek primjenjujem (smijeh). Možda kontrola disanja i izgovor riječi, to mi se dosta popravilo - govori Fenksta.

Iskustvo života i studiranja u SAD-u utjecalo je na njegov tehnički pristup stvaranju glazbe.

Foto: Viktorija Vuković

- Rekao bih da je stvaranje glazbe više kreativni proces, dok sam na faksu naučio tehnički aspekt toga - kako podesiti zvuk, koliko glasno nešto treba biti u odnosu na druge zvukove, sami odabir zvukova da sve paše - sve to dođe i sa iskustvom, ali za glazbu je praksa puno bitnija nego teorija. Ima stotinu primjera ljudi koji ne samo da ne znaju note, nego ne znaju upaliti komp i prodaju milijune - kaže glazbenik.

Prepoznatljiv je i po brzom flowu i jasnoj artikulaciji, što ga, smatra, izdvaja na domaćoj sceni.

- Definitivno se ističe, jer je to bio neki format koji je prije bio dosta popularan, a danas rijetko tko još radi to. Ljudi me vole usporediti sa Fil Tilenom jer im je to možda i jedina poznata točka sa brzim repanjem u Hrvatskoj, pa je to neizbježno - kao i što nogometaša s dobrom lijevom nogom zovu novim Messijem. To isto nisam uspio izbjeći sa pjesmom sa latino zvukom jer je neke ljude podsjetilo na Tilenovu 'Ko Vam Je Reko'. Na kraju dana brzina je samo alat koji moraš kao i začine u hrani pametno dozirati, ali to da sam jedan od razgovjetnijih u toj brzini stoji - rekao je Fenksta.

Inspiraciju za glazbu pronalazi u snažnim emocijama i svakodnevnim situacijama.

- Inspiracija može doći od bilo čega i u bilo kojem trenutku, ali je uvijek povezano uz neku jaku emociju, da li je to sreća, tuga, ljutnja, divljenje nečim ili nešto drugo što te natjera da to svijetu moraš ispričati kroz glazbu - kaže glazbenik.

Za kraj, mladim izvođačima koji tek ulaze u svijet glazbe upućuje konkretan i iskustvom potkrijepljen savjet.

- Vježbaj pisanje o bilo čemu, slušaj i prosturidaj kako su ljudi koje ti slušaš napisali i izveli pjesme, vježbaj izgovor, disanje, idi na nastupe i evente gdje se hip hop ekipa kreće (to je malo lakše u većim gradovima). Snimi se na mobitel i preslušaj kako zvučiš, ne samo da se navikneš na zvuk nego da i čuješ di se možeš popraviti, pokušaj cijele strofe izvesti u komadu da je to izvedivo i uživo. Neće zvučat spektakularno u samom početku, ali bude s vremenom. Pjesma koju volim ljudima proslijediti je 'Umijeće Rapa' od Magellana jer je savršena šabolna za to kako krenuti u pisanje hip hop glazbe - zaključio je Saša Stević Fenksta.