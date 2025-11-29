Obavijesti

Fenomen Jozinovića: Otkrivamo kako anonimac puni dvorane

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Bille Art

Za napuniti Sava centar preko noći ipak moraš imati ozbiljnu operativu. Jozinovićeva je iskusna Mia Milovčić, koju je Badrić obožavala

Besprijekoran glas, karizmatičan nastup ili društvene mreže? Možda sve to zajedno, ako pričamo o Jakovu Jozinoviću. Dvadesetogodišnji mladić iz Vinkovaca naizgled je preko noći postao zvijezda, a o fenomenu njegova uspjeha raspisali su se svi regionalni mediji. U međuvremenu, Jakov puni svoj raspored nastupa i uskoro neće imati slobodan ni jedan dan u 2026. godini ako nastavi ovakvim tempom.

