Za napuniti Sava centar preko noći ipak moraš imati ozbiljnu operativu. Jozinovićeva je iskusna Mia Milovčić, koju je Badrić obožavala
VIĐEN I USPJEŠAN PLUS+
Fenomen Jozinovića: Otkrivamo kako anonimac puni dvorane
Čitanje članka: 5 min
Besprijekoran glas, karizmatičan nastup ili društvene mreže? Možda sve to zajedno, ako pričamo o Jakovu Jozinoviću. Dvadesetogodišnji mladić iz Vinkovaca naizgled je preko noći postao zvijezda, a o fenomenu njegova uspjeha raspisali su se svi regionalni mediji. U međuvremenu, Jakov puni svoj raspored nastupa i uskoro neće imati slobodan ni jedan dan u 2026. godini ako nastavi ovakvim tempom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku