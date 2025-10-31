Sve je počelo 1978. kad je John Carpenter snimio niskobudžetni film u svega 20 dana, a na psihijatriji se inspirirao za lik Michaela Myersa. Nakon originala snimljeno je još 12 filmova iz franšize ‘Halloween’
Fenomen koji traje gotovo pet desetljeća: 'Halloween' snimili u 20 dana, zaradili milijune...
Redatelj John Carpenter vjerojatno nije ni sanjao da će niskobudžetnim filmom “Noć vještica” iz 1978. godine ući u povijest. Snimio ga je za 300.000 dolara u svega dvadeset dana, a u kinima je na kraju zaradio čak 47 milijuna dolara, što je ekvivalent današnjih 150 milijuna dolara. Upravo to ga čini jednim od najuspješnijih nezavisnih filmova ikad snimljenih. Nakon originala snimljeno je još 12 filmova iz franšize “Halloween”, no krenimo redom.
