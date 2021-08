Brojni su skandali mlađih generacija britanske kraljevske obitelji, no jedan od najvećih priuštila je kraljici Elizabeti II (95) bivša supruga princa Andrewa, vojvotkinja od Yorka, Sarah Ferguson (61), poznatija kao Fergie. No prije nego što krenemo nabrajati, prisjetimo se njezina porijekla.

Sarah Margaret Ferguson, poznatija kao Fergie rođena je 1959. godine u obitelji Ronalda Fergusona i Susane Wright. Roditelji su joj se razveli 1972. godine nakon čega se njena majka preudala za Argentinca Hectora Barrantesa i odselila u Južnu Ameriku. Sarah se po završetku srednje škole zaposlila u londonskoj tvrtki za odnose s javnošću.

Premda su se poznavali od malena, tek 1985. godine započinje ljubavnu vezu s princom Andrewom. Svemu je navodno kumovala lady Di koja ih je posjela skupa na svojem vjenčanju.

Za Andrewa se udala 23. srpnja 1986. godine, kada su ona i njen suprug dobili naslove vojvode i vojvotkinje od Yorka. U braku je rodila dvije kćeri, princeze Beatrice (33) i Eugenie (31). No nakon rođenja drugog djeteta na površinu su isplivali su se bračni problemi. Sarah je, naime, zbog vojne karijere supruga bila sve usamljenija. Pronašla je utjehu u Steveu Wyattu, s kojim je provela odmor u Maroku. Dvije godine kasnije, fotografije na bazenu objavljene su u Paris Matchu, a njih dvoje tad su već objavili svoj razvod.

Par rastao 1992. godine, a razveli su se 1996. godine, premda su nastavili dijeliti zajedničku kuću u Ascotu i ostali su u dobrim odnosima. U toliko dobrim odnosima, da se pričalo kako će se vojvotkinja od Yorka ponovno udati za princa Andrewa, s kojim je formalno rastavljena otkako je na svim svjetskim naslovnicama osvanula njezina fotografija s ljubavnikom, Johnom Bryanom, koji joj je ljubio stopala.

Podsjetimo, do tad je kraljica Elizabeta II. bila naklonjena Fergie, pa je s obitelji, unatoč razvodu, provodila i godišnji odmor. No te fotografije bile su kap koja je prelila čašu, nakon čega je Sarah poslana u London.

Palača je tada bila osramoćena kao nikad do tada. Premda joj je do tad Fergie bila draža od Diane, kraljica Elizabeta II stavila ju je na 'crnu listu'. Godinama se nije smjelo ni spomenuti bivšu suprugu njezina najmlađeg sina. Posebno ju je prezirao princ Philip.

No objavom fotografija s ljubavnikom, Ferigiene drame tek su počele. Prije jedanaest godina Sarah je novinar News of the Worlda uhvatio spremnu primiti 4,3 milijuna kuna mita kako bi mu dogovorila upoznavanje s bivšim suprugom, princom Andrewom. Priča je buknula poput požara na naslovnicama svjetskih medija. Tad se Fergie pokajala zbog 'pogreške u procjeni', tvrdeći da Andrew nije znao ništa o tome.

- Duboko žalim zbog sramote koju sam izazvala. Istina je da je moja financijska situacija jako napeta, no to nije isprika za ozbiljnu grešku u procijeni i iskreno mi je žao zbog toga - rekla je Sarah tada.

Ako ste mislili da joj je to bilo dosta, prevarili ste se. 2010. godine princeza od Yorka bankrotirala je zbog rastrošnosti. Dugovala je čak pet milijuna funti, tako da više nije mogla popraviti ni svoj omiljeni Bentley, a svakog dana javljali su joj se novi vjerovnici. Kad se dug popeo na pet milijuna, u pomoć joj je priskočio bivši muž princ Andrew, plativši dio dugova. Za to je, navodno, prodao kuću u Sunninghill Parku, u kojoj su nekoć skupa živjeli.

Sarah, je naime, do tad više od 10 godina održavala mir s kraljevskom obitelji, nije radila skandale kakvima je nekoć bila sklona, a u Americi je zarađivala milijune dolara. Dobro vladanje omogućilo joj je dobre odnose s kraljicom. No tad je do kraljice stigla vijest da Sarah Ferguson u Americi, gdje je koncentrirala većinu svojih poslova, živi 'iznimno dekadentno'.

Njezini pohodi po New Yorku bili su nevjerojatni. Tijekom jednog je kupila čak 20 pari cipela i čizama za 3000 funti i 12 haljina Isabel Kristensen za 50 000 funti. U jednom je dućanu potrošila 4000 funti samo za ukrase za kosu.Sve je to mogla zahvaljujući zajmu banke koja joj je dopustila da ode u minus od milijun funti. Drugi dio dugova nastao je na cjelogodišnjim odmorima i skijanjima. Sarah je svojim slugama, a bilo ih je 11 stalnih i povremenih, naređivala da joj organiziraju bankete “u stilu Henrika VIII”, na kojima su votka i šampanjac tekli u potocima.

Visoki savjetnici u Buckinghamskoj palači predložili su joj tada dobrovoljni bankrot, no Sarah se nadala da će se izvući. Odlučila je napisala knjigu u nadi da će joj to pomoći. Knjiga je malo pričekala, no ne i Oprah Winfrey s kojom je Fergie snimila dokumentarac 'Finding Sarah'.

U njemu je u šest nastavaka prikazano kako bivša supruga princa Andrewa pokušava izgraditi nov život i riješiti se dugova iz prošlosti. Publika je mogla vidjeti i njezinu ispovijed pred kontroverznim psihijatrom, doktorom Philom McGrawom.

- Dragi dnevniče. Što sam učinila sa svojim životom. Kako sam mogla toliko pogriješiti. Nakon 25 godina pred okom javnosti, izgubila sam se i to me muči - govori Sarah na početku dokumentarca koji je trebao izazvati, a i izazvao je, sućut američke javnosti i nov financijski početak.

U dokumentarcu vojvotkinja opisuje da je bila očajna te kako su joj nakon skandala propali mnogi poslovi, a onda priča o humanitarnom radu i potpisivanju ugovora za osam dječjih knjiga.

- Moja financijska situacija je sad pod kontrolom i dobro mi ide. Više nemam dugova - rekla je Sarah.