<p>Nakon pregovora sa Stožerom civilne zaštite i Gradom Orahovica, a uz sve povoljniju situaciju i značajne pomake vraćanja u normalu, Ferragosto JAM dobio je zeleno svjetlo za održavanje ovoga ljeta, radosno su objavili organizatori.</p><p>Festival će biti u 'originalnom' predviđenom terminu, od 5. do 9. kolovoza na Orahovačkom jezeru. Broj ulaznica bit će ograničen, a odgođena su gostovanja tri prijateljska festivala - Jeboton, Drito i ZEZ.</p><p>- Zbog i dalje aktualnih mjera opreza i propisanih pravila funkcionirat ćemo u drugačijem obliku - u pogonu će biti samo jedna, veća glavna pozornica na novoj lokaciji pored jezera - najavljuju organizatori.</p><p>A lista potvrđenih glazbenika je impresivna. Dolaze Psihomodo pop, Pips, čips & videoclips, LET 3, Lovely Quinces, Mark Mrakovčić, Svemirko, Krankšvester...</p><p>Program će se odvijati svakim danom od 18 sati, kad počinju svirke bendova, nakon čega slijede DJ nastupi do ranih jutarnjih sati. </p>