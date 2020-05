'Još se nadamo da će festivala biti, ali imamo i rezervni plan'

Iz organizacije festivala Ferragosto Jam i dalje najavljuju nova imena koja se pridružuju bogatom regionalnom lineupu izvođača, koji iz godine u godinu u Orahovici okuplja sve više posjetitelja. Iako je zbog aktualne pandemije Covid-19 virusa vrlo izvjesno da festivala u uobičajenom kolovoškom terminu neće biti, organizatori još nisu odustali.

Usprkos potencijalnoj nemogućnosti održavanja festivala u terminu od 5. do 9. kolovoza, lineup će ostati isti, a organizacija Ferragosta oglasila se po pitanju možebitne odgode i prebacivanja festivala u drugi termin.

Foto: Samir Cerić Kovačević

- Pratimo situaciju svakodnevno i svjesni smo svih mogućih scenarija. Želimo ostati pozitivni i nadati se najboljem jer je do kolovoza još dosta vremena i promjene s popuštanjem mjera i epidemiološkom slikom događaju se relativno brzo, ali i nepredvidivo, stoga gledamo na stanje potpuno svjesni mogućnosti drugačijih ishoda. S tim na umu, razmotrili smo i imamo opciju da festival prebacimo na rujan ove godine ili na ljeto 2021. Ukoliko dođe do bilo kakvog pomicanja termina, naglašavamo da će lineup ostati isti i baš zbog toga smo i izlazili s novim imenima jer nastup svih dosad najavljenih izvođača na Ferragostu ostaje potvrđen za 13. izdanje u svakom slučaju. Kupljene ulaznice također će vrijediti i ako se prebacimo na novi termin, no ukoliko će u tom slučaju nekome potrebno, moći će ostvariti povrat novca o čemu ćemo obavijestiti putem društvenih mreža - stoji u službenom priopćenju.

Nastavno na dosadašnje najave dva gostujuća festivala na Ferragosto JAMU, konceptu se pridružuje i zagrebački ZEZ Festival koji pod krilaticom "Slušaj drugačije" daje prostora glazbi eksperimentalnijeg usmjerenja. ZEZ takeover na jedan dan prevode bendovi Seven That Spells, Chui, Truth ≠ Tribe, projekt Živa Voda koji će za ovu prigodu interpretirati EKV, duo Playground Hustle te plejada elektronskih aktera: DJ Labud, Babilonska, ELEVEN i članovi VOLTA kolektiva – Kornet & N/OBE.

Tema: Muzika