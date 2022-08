Festival vizualne umjetnosti i filma 'Lovely Days' na Braču održava se 11. put za redom

Festival vizualne umjetnosti i filma 'Lovely Days' održava se i ove godine u Bolu na Braču, jedanaesti put za redom, od 12. do 15. kolovoza.

Ovo ljetno umjetničko događanje u Bol već godinama dovodi važna imena domaće i internacionalne umjetničke scene - uz upoznavanje s radovima, ove godine goste očekuju razgovori i druženja s umjetnicima, u izuzetnom ambijentu Bola u kojem sinergija s prostorom na poseban način pridonosi ovom događanju.

Festival se otvara 12. kolovoza predstavljanjem radova našeg međunarodno priznatog umjetnika Igora Grubića, u Galeriji Centra za kulturu Bol. Bit će prikazan poetsko-dokumentarni film Igora Grubića 'Spomenik' te izložen rad '366 rituala oslobađanja'.

Film 'Spomenik' čini niz devet meditativnih portreta masivnih betonskih spomenika podignutih za vrijeme Jugoslavije, a film preispituje svrhu spomenika u današnjici.

Rad '366 rituala oslobađanja' sastoji se od mnoštva minimalističkih mikro-političkih intervencija u javnom prostoru koje umjetnik realizira na svakodnevnoj bazi tijekom cijele 2008. i djelomice 2009. godine. Polazište za rad bila je četrdeseta obljetnica 1968. godine, a rad se također referira i na nasljeđe konceptualnih umjetničkih praksi ex-YU regije.

Druge večeri, 13. kolovoza, bit će prikazana tri filma beogradske umjetnice Katarine Zdjelar.

Splitska umjetnica Neli Ružić predstavit će se treće večeri festivala Lovely Days, 14. kolovoza, s dva filma. Bit će prikazan autoričin kratki eksperimentalni film 'Nigdina' koji na poetičan način istražuje osobnu razinu iskustva odlaska /povratka i preslagivanja identiteta. Prikazat će se i kratki eksperimentalni film 'Do konca'.

Nakon prikazanih filmova na festivalu u Bolu, publika će moći sudjelovati u razgovoru koji će s umjetnicom Neli Ružić voditi Renata Poljak i Igor Grubić.

Posljednjeg dana festivala 15. kolovoza bit će prikazana tri rada autora različitih generacija – Želimira Žilnika, Olivera Resslera i grupe 'Škart', čiji radovi aktualiziraju pitanja odnosa društva prema različitim procesima trasformacije i tranzicije postsocijalističih država. Najveći dio ovih radova dio je Kolekcije 'Oktobarski salo'“, koja postoji od 2012. godine, a o kojoj brine Kulturni centar Beograda.

Bit će prikaza rad Želimira Žilnika 'Dosije:Stečajna masa' s temom neuspjele privatizacije dvije zrenjaninske tvrtke.

Nadalje, publika će moći vidjeti rad umjetničke grupe 'Škart' naslovljen Akcija 'NAZAD' o akciji čiji je cilj bio da se otpjeva pjesma 'Nazad' ispred institucija koje su najodgovornije za porast nacionalizma, raspad SFRJ i građanske ratove 90-ih u Jugoslaviji.

Na kraju će biti prikazan rad 'Socialism Failed, Capitalism is Bankrupt, What Comes Next?' Olivera Resslera, video u kojem se autor fokusira na političku i ekonomsku situaciju u Republici Armeniji, jednu od država nasljednica Sovjetskog Saveza.

Festival vizualne umjetnosti i filma 'Lovely Days' i ove godina održava se uz podršku Centra za kulturu Općine Bol i u sklopu kulturne manifestacije 33. Bolsko lito. Svi programi počinju u 22 sata u prostorijama Galerije Centra za kulturu Bol i Teatrina Dva ferala, uz besplatan ulaz.

