Filip iz 'Braka na prvu' nakon vjenčanja šokirao: 'Ima žute zube, ne bih ju baki dopeljao'

U novoj epizodi 'Braka na prvu' vjenčali su se Filip i Tamara. Iako je par na ceremoniji izrekao 'da', Filip je nakon čina vjenčanja iskreno rekao što misli o svojoj partnerici.

Tri sekunde nakon što ju je ugledao dao je do znanja kako smatra da između njih neće biti ništa.

- Ništa... Nije to tip cure s kojom bi išta imao! - čini se da je presudio na prvi pogled.

- Dugoročno mislim da tu neće biti apsolutno ničega. Filip kao da je ovo došao odraditi, a ne oženiti se. To je moje mišljenje - rekao je njegov kum.

Foto: RTL

Izgleda kako se Filipu Tamara nije svidjela, a potom je objasnio i zašto.

- Pa nije to moj tip cure. Pa ne bih mogao nikada s takvom curom. Prvo, zubi su mi najbitniji kod cure, znači ne mogu vidjeti žute zube. I to ti je to. Lijepo ti kažem. Tetovaža, ovakva... Ne bih ju baki dopeljao nikada - rekao je i dodao:

- Mene dečki tu gledaju... ne rugaju se meni nego, ono, smiju se zašto što znaju da... nema šanse. Ja imam uvijek sa strane nekaj. Mogu imat kad hoću. Ali kažem ti. Nema veze ako budem sam. Pa ne budem s bilo kime. To sam odmah rekao. Radije do smrti sam nego s bilo kime - rekao je Filip.