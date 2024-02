Prijateljica shvatila da nešto nije u redu između Alena i Ane: 'Čini li ti se da je on mamin sin?'

U 'Braku na prvu' Anina prijateljica primijetila je kako između Ane i Alena nije sve idealno te je sjela pored mladenke i postavila joj nekoliko ključnih pitanja.

Prijateljica je rekla kako smatra da je Alen mamin sin te ju je upitala je li i ona to primijetila. Na to ništa nije komentirala već je rekla kako je kod njega osjetila pozitivnu vibraciju.

- Izgledalo je kao da je možda moglo biti nešto - rekla je Ana.

Prijateljica Dora smatra kako on nije baš zainteresiran, no i kako je to samo njezino osobno mišljenje.

- Ne mora biti da je to tako, ja čovjeka ne poznajem. Ono što bih rekla na prvu da - ne - rekla je.

Ana joj je priznala kako nije sigurna da mu se svidjela na prvu te smatra da se Alen suzdržava kako bi vidio kako će ona reagirati.

- Dora je takva, ona mi pokušava ukazati nešto. Ima vješto oko - rekla je Ana.

Iako se Alenu nije svidjela na prvu, on se njoj izgleda jako dopao.

- Mogla bih reći da je moj tip muškarca. Mora biti i snažan - rekla je Ana.

Unatoč napetoj atmosferi, slavlje se nastavilo.