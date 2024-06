Filip iz 'Braka na prvu' otkrio za 24sata tajnu isklesanog torza: 'Dnevno pojedem čak 10 jaja!'

Moj je fitness put počeo 2011. kod mog prijatelja i trenera Amira Šoše. Kod njega sam počeo trenirati i tu sam se zaljubio u svijet fitnessa. Zahvaljujući njemu, puno sam naučio, a moja ljubav i zaluđenost sportom traje i danas, rekao nam je Filip Belić iz showa 'Brak na prvu'.

Njegova ljubav prema sportu počela je kada je bio dječak, sa samo šest godina, a vjeruje da će tako ostati do kraja njegovog života.

- Prvo me tata odveo na nogomet, pa na boks, a danas prevladava fitness - objasnio nam je.

Foto: Instagram

U sportu uvijek ima i ozljeda, a jedna se takva dogovorila i Filipu. Zbog frakture ručnog zgloba 2017. godine nije mogao dva mjeseca uobičajeno trenirati. Tada se i udebljao.

- S obzirom na to da sam bio uvijek u treningu, mislio sam da junk food, slatko, sokovi, pa i alkohol neće ostaviti posljedice na moje tijelo. Bio sam potpuno u krivu i dobio sam 15 kilograma i to je trajalo nekih tri mjeseca. Jedno sam se jutro pogledao u ogledalo i shvatio da to nisam pravi ja. Od tog trenutka kreće moj transformacijski put. Počeo sam trenirati svaki dan, izbacio sam iz prehrane pekarske proizvode, fast food, slatkiše, sokove i pivo - rekao je te objasnio da mu je bilo teško krenuti, ali uz disciplinu i samokontrolu, nakon tri mjeseca se vratio u prijašnju formu.

Foto: Privatni album

Sada je u teretani skoro svaki dan, osim nedjeljom.

- Nedjelja je rezervirana za nogometnu utakmicu za moj klub NK Dubrava. Dvaput tjedno imam malonogometne termine i jednom tjedno sparing s prijateljima. Motivira me biti najbolja verzija sebe. Želim u svemu biti danas bolji nego jučer. Prezirem lijenost, prosječnost, slabost i nerad. Nogomet mi je velika ljubav. Volim kada pobjeđujem, a mrzim kada gubim, kao i u svemu. Postao sam slavan nogometaš, ali u nižim ligama - ispričao nam je te dodao da mu je najdraži klub od malih nogu Manchester United, a najdraži igraći Zlatan Ibrahimović, George Best i Eric Cantona.

Foto: Privatni album

U showu 'Brak na prvu' od početka je govorio da mu je bitno da njegova buduća partnerica voli sport, a upravo su ga spojili s Tamarom koja je s Filipom trenirala dva do tri puta tjedno.

- Jako mi je bitno da moja partnerica ima iste navike kao i ja što se tiče prehrane i načina života. Ugodno me iznenadila koliko je fizički spremna i jaka - ispričao nam je.

A kako izgleda njegova prehrana?

- Dnevni plan prehrane uključuje doručak, ručak i večeru i jedan međuobrok. Pokušavam na dan unijeti 2-2.5 grama proteina po kilogramu tjelesne težine. Ne konzumiram nezdravu hranu (slatkiše, grickalice, pekarske proizvode i sokove). Odmah nakon jutarnjeg treninga pojedem osam do deset kuhanih jaja ili tost s purećom šunkom i posnim sirom te zobene s proteinima. Ručak: pileći file s rižom i povrćem. Večera: losos, tuna ili piletina s povrćem. Prije spavanja popijem proteine. Ne jedem i ne pijem vodu nakon 20 sati - rekao nam je te dodao da se samo u iznimnim slučajima zna počastiti nezdravom hranom.

Foto: Privatni album

Za kraj je dodao i savjet snima onima koji imaju problema s kilogramima.

- Pokrenite se, zaključajte frižider, prestanite jesti gluposti i učinite nešto za sebe! Ako možete satima buljiti u mobitel, onda možete izdvojiti sat vremena za vježbanje i rad na sebi. Nemojte biti lijeni - rekao je za kraj te dodao da i on daje privatne treninge, a da mu se dosad nije javila niti jedna žena.