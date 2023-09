Filip iz 'Života na vagi' ostvario nevjerojatan rezultat: 'Stotka je pala, idemo dalje inspiracijo...'

Filip Mrčela ušao je u šestu sezonu 'Života na vagi' kao najteži kandidat, s ukupno 234,6 kilograma. Na svom posljednjem vaganju imao je čak 61,2 kilograma manje te je došao do 173,4 kilograma. Danas se Filip može pohvaliti novim uspjehom, koji je podijelila voditeljica Marijana Batinić.

Foto: RTL/canva

- Stotka je pala, idemo dalje. Filipe inspiracijo - napisala je Marijana. Podijelila je i fotografiju s vage, na kojoj je pisalo da Filip sada ima 134,5 kilograma, čak 100 kila manje nego što je imao kada je ušao u show.

Foto: Instagram

Prije više od tri mjeseca Filip je imao 149 kilograma, a tada je za RTL otkrio kako se osjeća.

- Zadovoljan sam, a i također nestrpljiv. Mislim da je većina ljudi, nebitno koji im je cilj, koja želi nabiti mišićnu masu, poboljšati kondiciju ili smršavjeti, nestrpljiva. Nema tu nažalost magije, samo treba biti konzistentan i strpljiv, uporan. Prehrana iznad svega, prvo to pa onda treninzi i odmor. Tim nekim redoslijedom. Ja sam više fokusiran na prehranu jer ne možeš s vježbanjem izbjeći lošu prehranu koliko god ono bilo odlično - rekao je tada Filip pa otkrio kako se hrani.

Foto: Privatni album

- Više-manje sam samostalan, a obitelj mi pomaže s ručkom jer sada radim pa to ne stignem. Doručak i večeru najčešće radim sam, to volim držati jednostavnim. Ujutro su ugljikohidrati, a navečer proteini s malo ugljikohidrata. Volim da je sve to napravljeno u nekoliko koraka jer ne volim kuhati No, vikendima se tome više posvetim. Tu i tamo imam neku 'cheat' namirnicu koju ukomponiram u običan obrok, primjerice neke umake. Cheat meal nisam imao od svog rođendana. Ako si nešto dozvolim, onda je to dio obroka, a ne sam obrok. Što se tiče sokova, uspio sam pronaći niskokalorične zamjene, a pijem i zeleni čaj jer ne pijem kavu - rekao je.