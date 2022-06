Filip Riđički: Volio bih glumiti negativca, a veselila bi me nova sezona 'Crno-bijelog svijeta'

Domaći bend Lika Kolorado predstavio je novi spot i singl "Kontura", u kojemu na originalan način preispituju moderne ideale ženske ljepote. Glumac i frontmen benda Filip Riđički (36) kaže nam kako je ideološki usmjeren k tome da cijeni žene i promiče ravnopravnost spolova, no svejedno je kod sebe primijetio "blagi seksizam".

POGLEDAJTE VIDEO:

- Uhvatim se kako se navikavam na billboarde na kojima su fotošopirane polugole supermanekenke i da je to standard kojemu sve žene trebaju stremiti. Očekujem da žena treba izgledati na neki način i zapravo nesvjesno podržavam sustav u kojem žena nema pravo izgledati kako hoće. Svojim odabirom i preferencama signaliziram što je poželjno. Znači, krenuo sam od sebe jer i ja na neki način sudjelujem u tom svemu - objašnjava Filip pa priznaje kako je oduvijek imao preference po pitanju ženskog izgleda.

- Uvijek su me privlačile mršavije žene, no fizički izgled mi prestaje biti toliko bitan. Za razliku od svojih prijatelja, nikad nisam bio 'guzica i sise' tip, ali imao sam preference po pitanju tjelesne konstitucije. Uspoređivanje nam se prirodno nameće, vidimo neku reklamu i zapitamo se: 'Zašto ja tako ne izgledam?' ili 'Zašto ja nemam takvu djevojku?'. A koja je uloga muškarca u svemu tome? Ima rečenica u pjesmi: 'Od mene se očekuje da od tebe to očekujem' - kaže Riđički pa dodaje kako je spot za pjesmu zapravo vizualna reprezentacija cijele problematike.

- To je priča o djevojci koja dolazi kao model reklamirati neki proizvod. Tu pratimo proces njezina šminkanja iz osobe koja ona jest u nešto što nije i što nitko nije - priča nam Filip.

Osim što pjeva i piše pjesme, Filip radi i kao voditelj na Top Radiju, a tu i tamo mu, kaže, uleti i neka predstava.

- To mi je jako drago jer mi kazališna gluma nedostaje. Puno sinkroniziram crtiće, što mi je najveća zabava koju mogu zamisliti. Radim svašta pomalo, što je sudbina jako puno umjetnika, moraš raditi puno poslova ne bi li pokrio sve dugove - kaže. A nedostaje li mu i televizijski set "Crno-bijelog svijeta", gdje je glumio studenta i novinara Kipu?

- Bio bih jako sretan da se snimi još jedna sezona, a po reakcijama ljudi rekao bih da bi svi to voljeli. Iako, spreman sam za neku novu ulogu. Cijeli život glumim te neke mlađe, poletnije tipove i sanjarim o nekoj ozbiljnijoj ulozi. U predstavi 'Vrpca' konačno sam igrao tipa koji ima neke 'kosture u ormaru'. Veselilo bi me i da napokon glumim negativca - otkriva Riđički. Djevojku, kaže, trenutačno nema, a godišnji odmor provest će u Gorskom kotaru:

- Sjedit ću na terasi i šetati se šumom, nisam tip od mora, živciraju me cijene, komarci, gužve i vrućine.

