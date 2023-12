Filip Seferi iz Zagreba pobijedio četvero lovaca sa sekundom prednosti i osvojio 9.000 eura

Izvrsnom igrom Zagrepčanin Filip Seferi nadigrao je četvero lovaca i osvojio 9.000 eura u neizvjesnoj završnici 'Superpotjere'. Za troje natjecatelja - Domagoja Smojvera, Ivana Sarjanovića i Dijanu Dijanek supertim lovaca bio je prejak, a Maja Lipovac pogrešnim odgovorom u prvom krugu propustila je šansu da se suprotstavi lovcima.

Filip Seferi, 24-godišnjak iz Zagreba, osmišljava sadržaj za društvene mreže za jednu domaću IT sportsku tvrtku. Osvojeni iznos iskoristio bi za putovanje na sjever - Norvešku ili Island. Kako je rekao, jug je relativno već upoznao.

Foto: HRT

U prvom krugu točno je odgovorio na tri pitanja i osvojio 1.500 eura. U brzopoteznoj se igri odlučio suprotstaviti timu od četvero lovaca koji su za iznos od 9.000 eura zatražili 45 sekundi na svome satu.

Filip nije znao odgovor na pitanje kongres koje države zasjeda u Valparaisu. Odgovorio je Kuba, a riječ je o Čileu. Nije znao da je sastav Guns N' Roses nadahnuo dječju slikovnicu Sweet Child O'Mine te moderatori koje društvene mreže su otišli u bojkot u lipnju 2023.

Foto: HRT

Bilo mu je nepoznato i koji je organel elektrana stanice, a postao je internetski mem. Odgovorio je jezgra, a radi se o mitohondriju.

Krešo nije znao da je Euklid Grk poznat kao otac geometrije.

U napetoj i neizvjesnoj završnici Filip je s jednom sekundom prednosti nadigrao lovce i osvojio 9.000 eura.

Foto: HRT

Domagoj Smojver iz Sesveta nezaposlen je magistar povijesti. Osvojenim iznosom financirao bi doktorat. U prvom je krugu osvojio 1.000 eura. Odlučio se na igru protiv četvero lovaca za 6.000 eura. Oni su na svom satu zatražili 42 sekunde. Nije uspio, nadigran je s 14 sekundi prednosti.

Foto: HRT

Maja Lipovac iz Našica prodavačica je koja svaštari. Bavi se trčanjem. Želja joj je prepješačiti od Savudrije do Ploča, opisuje to kao pomicanje granica. Amaterski se bavi pisanjem, osvojeni iznos iskoristila bi za objavljivanje kriminalističkog romana. Pogriješila je u prvom krugu, na prvom pitanju. 'Bilo je to prvog lipnja', rečenica je kojeg književnog djela? Ponudila je netočan odgovor - Vlak u snijegu te nije imala priliku za dvoboj s lovcima.

Foto: HRT

Ivan Sarjanović iz Zagreba učitelj je geografije u dvije zagrebačke osnovne škole. Na Joškov komentar da je pročitao koje su mu želje i da je vrlo skroman, da se kreću u iznosima oko pet tisuća eura, Ivan je rekao da je to njegova supruga pisala. U prvom je krugu točno odgovorio samo na jedno pitanje i osvojio 500 eura. Odlučio se na borbu protiv četvero lovaca koji su za ponudu od 4.500 eura zatražili 44 sekunde. Lovci su ga nadigrali za 14 sekundi.

Foto: HRT

Dijana Dijanek iz Siska zaposlena je u državnoj službi. Iznos koji priželjkuje je 10.000 eura, a iskoristila bi ga za posjet piramidama. U prvom je krugu osvojila 1.500 eura, a u brzopoteznoj igri odlučila se suprotstaviti timu od četvero lovaca za iznos od 9.000 eura. Pobijedili su je sa 15 sekundi prednosti.