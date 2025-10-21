Obavijesti

NEOBIČAN UVJET

Brijali su glave kako bi gledali film 'Bugonia' prije svih ostalih

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
7

Obožavatelji koji su jedva dočekali pogledati novi film mogli su to učiniti i prije nego je službeno došao u kina, ali kako bi ostvarili pravo na to morali su promijeniti svoju frizuru

Jedan od filmova prikazanih na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Veneciji je i onaj pod nazivom 'Bugonia'. Iako bi film službeno trebao započeti s prikazivanjem 24. listopada, nestrpljivi gledatelji dobili su priliku pogledati ga i jučer, no kako bi dobili tu privilegiju, morali su se ošišati na ćelavo.

Fans wait in line to shave their heads for a free preview of Yorgos Lanthimos’s new film 'Bugonia', in California
Foto: Daniel Cole

'Bugoniu' je režirao Yorgos Lanthimos, a može se nazvati svojevrsnom adaptacijom filma 'Sve the Green Planet!', korejske znanstvenofantastične komedije iz 2003. godine, piše Journal. Glavne uloge utjelovili su slavna Emma Stone i Jesse Plemons, a predstavljaju likove direktorice farmaceutske tvrtke po imenu Michelle Fuller i pčelara Teddyja, koji je otima vjerujući da je vanzemaljka.

A fan gets his head shaved for a free preview of Yorgos Lanthimos’s new film 'Bugonia', in California
Foto: Daniel Cole

Budući da je lik koji je utjelovila Emma Stone u filmu ćelav, uvjet koji je postavljen najnestrpljivijim gledateljima nije bio toliko neobičan. Na Instagram profilu DoLA prije nekoliko je dana osvanula objava u kojoj pozivaju pratitelje da dođu pogledati spomenuti film koji se prikazivao jučer u The Culver Theatreu.

Uz dvije fotografije protagonistice filma napisali su: 'Jeste li ćelavi ili voljni obrijati glavu? U ponedjeljak dođite u The Culver Theatre na besplatno ranije prikazivanje filma 'Bugonia''.

A fan gets his head shaved for a free preview of Yorgos Lanthimos’s new film 'Bugonia', in California
Foto: Daniel Cole
A fan gets his head shaved for a free preview of Yorgos Lanthimos’s new film 'Bugonia', in California
Foto: Daniel Cole

'Imate kosu? Brijač će biti na mjestu događaja od 18 sati da je obrije', dodali su. Unatoč neobičnom zahtjevu, prikazivanju filma odazvali su se mnogi. Kako je i najavljeno, brijač je one koji su željeli pogledati film, a imaju kosu, ošišao. Svi sudionici ovoga događaja morali su biti punoljetni.

Fans with shaved heads sit in a cinema hall waiting for a free preview of Yorgos Lanthimos’s new film 'Bugonia', in California
Foto: Daniel Cole

OSTALO

