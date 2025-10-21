Obožavatelji koji su jedva dočekali pogledati novi film mogli su to učiniti i prije nego je službeno došao u kina, ali kako bi ostvarili pravo na to morali su promijeniti svoju frizuru
Brijali su glave kako bi gledali film 'Bugonia' prije svih ostalih
Jedan od filmova prikazanih na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Veneciji je i onaj pod nazivom 'Bugonia'. Iako bi film službeno trebao započeti s prikazivanjem 24. listopada, nestrpljivi gledatelji dobili su priliku pogledati ga i jučer, no kako bi dobili tu privilegiju, morali su se ošišati na ćelavo.
'Bugoniu' je režirao Yorgos Lanthimos, a može se nazvati svojevrsnom adaptacijom filma 'Sve the Green Planet!', korejske znanstvenofantastične komedije iz 2003. godine, piše Journal. Glavne uloge utjelovili su slavna Emma Stone i Jesse Plemons, a predstavljaju likove direktorice farmaceutske tvrtke po imenu Michelle Fuller i pčelara Teddyja, koji je otima vjerujući da je vanzemaljka.
Budući da je lik koji je utjelovila Emma Stone u filmu ćelav, uvjet koji je postavljen najnestrpljivijim gledateljima nije bio toliko neobičan. Na Instagram profilu DoLA prije nekoliko je dana osvanula objava u kojoj pozivaju pratitelje da dođu pogledati spomenuti film koji se prikazivao jučer u The Culver Theatreu.
Uz dvije fotografije protagonistice filma napisali su: 'Jeste li ćelavi ili voljni obrijati glavu? U ponedjeljak dođite u The Culver Theatre na besplatno ranije prikazivanje filma 'Bugonia''.
'Imate kosu? Brijač će biti na mjestu događaja od 18 sati da je obrije', dodali su. Unatoč neobičnom zahtjevu, prikazivanju filma odazvali su se mnogi. Kako je i najavljeno, brijač je one koji su željeli pogledati film, a imaju kosu, ošišao. Svi sudionici ovoga događaja morali su biti punoljetni.
